Esta fue lo multa que pagó Arnold Schwarzenegger al ser detenido Alemania

Ser famoso, millonario o político no hace a los individuos exentos de tener que cumplir con la ley. Al menos, cuando hay ética, los funcionarios hacen cumplir a cabalidad con lo establecido en las leyes, y esto fue lo que le pasó al reconocido actor Arnold Schwarzenegger, a quien detuvieron Aeropuerto de Múnich en Alemania, de donde sólo pudo salir pagando una importante suma de dinero como multa.

Medios internacionales y del espectáculo reseñaron la detención del actor y ex gobernador de California, quien llegó a las 1:45 de la tarde de este miércoles a Alemania desde Los Ángeles. Apenas arribó a Múnich fue detenido por los agentes, quienes lo dirigieron a la sala de aduanas.

El medio Bild indicó que la estrella de cine estuvo tres horas bajo detención durante un fuerte interrogatorio en el que le preguntaron sobre cuántos hijos tenía, cómo se llama su pareja, cuánto dinero tiene en el banco, el motivo de su viaje, entre otros datos personales.

Miles de euros

Un informante dijo a Spiegel que la detención fue porque el actor no declaró un lujoso reloj de la marca suiza Audemars Piguet, valorado en unos 20.000 euros. La pieza fue hecha exclusivamente para él.

Se maneja que Arnold Schwarzenegger llevaba el reloj en su maleta para subastarlo en una cena de gala antes de la Cumbre Mundial sobre el Clima. Además, del lujoso reloj subastará otras de sus pertenencias y hasta un entrenamiento físico dado por él mismo.

Después de tres horas de interrogatorio, al actor le impusieron una multa por varios miles de euros ¿Cuánto tuvo que pagar? Bild indicó que tuvo que cancelar 35.000 por la importación del reloj en la Unión Europea y otros 5.000. Sin embargo, el pago no fue rápido y sencillo. Schwarzenegger se dispuso a cancelar con tarjeta de crédito, pero no se lo permitieron, ya que según la ley, 50 % del pago debía ser en efectivo. Por ello, el protagonista de ‘Terminator’ tuvo que ir al banco a retirar dinero, y por supuesto, no fue solo, porque estaba en calidad de detenido. Lo acompañó uno de los agentes. Después de pagar la multa, pudo seguir con su viaje.