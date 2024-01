Víctor Manuelle deseoso de volver a conectar con el público boricua en las Fiestas de la SanSe

La Plaza del Quinto Centenario se convertirá en espacio de gozo y mucha trayectoria al tener a Victor Manuelle cerrando las festividades este sábado en las Fiestas de la Calle San Sebastián (SanSe).

Con una carrera de más de tres décadas, el artista se mostró en entrevista con Metro Puerto Rico agradecido de poder presentarse en lo que considera un festival importante en el país.

“Estoy sumamente emocionado, porque hace tiempo no hacemos presentaciones públicas aquí en Puerto Rico y que se me dé esta oportunidad en este escenario de tanto prestigio, tanta cultura, porque todo puertorriqueño sabemos lo que significan las Fiestas de la Calle San Sebastián para nosotros”, expuso.

Aunque el artista estuvo en concierto en el Coliseo de Puerto Rico el año pasado, prometió venir con una presentación distinta para las SanSe.

“Yo sé que va a ser un espectáculo de calidad, pero para mí lo más importante es reconectar con mi gente”, recalcó.

Víctor Manuel Ruiz Velázquez, nombre de pila del cantante, reconoció que su repertorio ha recibido gran acogida por lo que se le hace dificultoso escoger los temas a interpretar.

Sin embargo, aseguró que habrá espacio para que la fanaticada presente pida canciones que quizás no estén en la selección.

“Tienes más contacto con el público. Ejemplo, de momento escucho a alguien que pide una canción que no estaba en repertorio, pero lo podemos cambiar. Estoy para complacer al público”, reconoció.

De igual forma, abundó que le encanta ser parte de este tipo de escenario porque le da más flexibilidad con la presentación. “Vamos a tener la oportunidad de complacer al público”.

No hay duda de que la música de Víctor Manuelle se ha cementado en la cultura puertorriqueña, sin embargo, admitió que sigue sorprendido con el apoyo que ha recibido.

“No dejo de sorprenderme, todavía estoy incrédulo con la celebración de 30 años que me he disfrutado. Para mí no parece que ha pasado tanto”, sostuvo.

Por otro lado, el veterano sonero reconoció el resurgir del género de la salsa en generaciones nuevas.

“A mí no me sorprende. Esa sepa se veía venir, lo que ellos necesitan es un poco más de exposición”, argumentó.

Dejó claro que está pendiente de las nuevas ofertas como por ejemplo Luis Vázquez y Luis Figueroa.

“Tengo plena confianza y no dudo que viene una generación en la que la salsa va a estar en buenas manos”, añadió.

El veterano busca seguir celebrando sus 30 años con el ambiente pintoresco de las SanSe.

“Vayan a las calles de San Sebastián el sábado, los veo ahí en unas fiestas de pueblo como a mí me gustan. Van a ser unas fiestas espectaculares con todos los compañeros que he visto que van a estar ahí”, exhortó el artista.