Arrestan a Tekashi en República Dominicana por agredir a Yailin y su madre

Tekashi 6ix9ine fue arrestado en la noche del miércoles por las autoridades dominicanas por un alegado caso de violencia de género contra su pareja sentimental, Yailin La Más Viral, y su suegra, Wanda Díaz.

El canal televisivo Univisión reveló que el artista de origen mexicano y puertorriqueño, pero oriundo de los Estados Unidos, habría “agredido físicamente a la víctima en varias localidades, tales como en Punta Cana”, según reza el reporte judicial de República Dominicana.

La denuncia realizada por Díaz, detalla que el rapero “intentó ahorcarla, intentó lanzarla de un segundo piso, le escupió la cara, le dijo que sin él ella no era nadie”.

“Cuando la denunciante le reclamó, el investigado la empujó y le dijo que no se metiera, amenazándola con que hasta ella iba a llevar (refiriendo golpes)”, se puede leer en una parte del acta levantada por una jueza dominicana.

La Policía, además de arrestarlo, lo presentó ante las autoridades judiciales para dar inicio al caso y demostrar su culpabilidad o inocencia.

La mamá de Yailin declaró ante los medios de comunicación dominicanos y sus frases coinciden con lo expuesto por la justicia dominicana.

“Una vez ellos estaban discutiendo, él me empujó porque me metí porque golpeó a mi hija y me tiró en el piso, los de seguridad no hicieron nada. Yo le dije que no golpeara a mi hija y él siguió, yo me metí y me dio durísimo también a mí”, narró Díaz, según reseña de Univisión.

Asimismo, en el país hermano ha sido tema de discusión pública en los pasados días que Yailin le solicitó a Wanda que retirara la denuncia y, al no hacerlo, ella y Tekashi la sacaron de su casa y la alejaron de Cattleya, la hija producto del matrimonio de la dominicana con el boricua, Anuel AA.