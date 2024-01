Jay Fonseca cataloga de “chismoso” a Ángel Rosa y niega “agenda” para sacarlo de WKAQ 580

“Mi conciencia no me lo dejaría hacer”. Con estas palabras, el analista político Jay Fonseca, respondió a las alegaciones realizadas por su excolega, el profesor Ángel Rosa, quien acusó a este de haberle quitado su horario y sacado de la emisora radial WKAQ 580.

En un podcast para el canal de YouTube de Molusco TV, donde participaron varias figuras como Héctor Torres “Deplaymaker” y Chente Ydrach, Fonseca fue cuestionado sobre su situación con Rosa. En la conversación, Jay, mostró a los allí presentes unos supuestos mensajes de texto donde asegura estuvo un tiempo buscando conversar con Rosa para aclarar la situación pero este alegadamente nunca le respondió.

Fonseca acusó al profesor Rosa de “chismoso” luego de que brindara una entrevista donde lo acusa de haberlo sacado de su horario.

“Tú te vas por ahí a chismear con (Joel) El Intruder, él se va para allá a decir que yo lo saqué, yo sé que lo que está haciendo es buscar promoción para su programa porque va a competir conmigo, pero chico, porqué tienes que hablar mal de mi si tú y yo éramos amigos, hablamos de frente. En Wapa dialogamos de frente, que esto iba a pasar y te iban a pagar lo mismo por dos horas en vez de tres, iba a trabajar menos y le iban a pagar lo mismo iba a salir bien y entonces el malo soy yo”, expresó Fonseca.

“Me duele porque si por meramente ir a competir tú estás dispuesto a decir falsedades, mentiras, bochinches, engaños, pues brother si dices eso en tus promociones, qué dirás en tus noticias”, añadió.

El analista político también volvió a explicar que desde hace un tiempo estaba pidiendo un cambio de horario debido a sus múltiples compromisos en radio y televisión.

En una entrevista para el canal de YouTube de la emisora SalSoul que pertenece al conglomerado Uno Radio Group, el profesor Ángel Rosa aseguró que Fonseca tenía una “agenda” para sacarlo de su horario.

Rosa quien ahora forma parte de NotiUno 630 del conglomerado de emisoras Uno Radio Group, contestó con un rotundo “sí” cuando se le preguntó si Fonseca le había “quitado su horario” del mediodía en WKAQ 580.

“Sí, pero no quiero entrar en discusión sobre eso, eso fue así”, añadió el analista político.

“Duró tres años ese proceso, tres años en esa agenda. Uno aprende a prepararse yo siempre tengo planes B, planes C. Eso fue una decisión mía, yo decidí en octubre del año pasado que yo no iba a continuar mi relación contractual con WAPA TV, cuyo contrato venció para televisión en diciembre del 2022 y habíamos estado todos esos meses hasta octubre tratando de renegociar y no ocurrió nada. Yo decidí al fin aceptar la oferta que desde abril tenía de Telemundo y José Cancela, cuando hice eso sabía que la cosa se iba a poner más difícil en radio porque WAPA compró a WKAQ”, expresó Rosa en la entrevista.

La semana pasada se anunció que el nuevo programa de Rosa se transmitirá por la emisora NotiUno 630 con la cual firmó contrato y este será la competencia de Jay Fonseca en el mediodía.