Residente comparte una mirada al proceso detrás de cámaras durante la filmación de ‘Ron en el Piso’

El rapero puertorriqueño, René Pérez, mejor conocido como “Residente” compartió un video en su red social de Instagram, en donde muestra lo que fue el desarrollo de su nuevo proyecto titulado ‘Ron en el Piso’.

‘’Un poco de lo que pasó detrás de las cámaras durante la filmación de Ron en el Piso. Gracias a todos los colaboradores, amigos, compañeros, mi novia Kasia, mis ex parejas (Sol, Denise) , mi familia, todos mis hermanos y a mi sello 5020. Gracias a todos los que están del otro lado por apoyar mi carrera en las buenas y en las no tan buenas. Este año sale todo. [R] Sigan a @1868studios Vienen grandes proyectos audiovisuales’', escribió el artista.

El el video musical de Ron en el Piso’ Residente recrea lo que fue uno de sus mayores éxitos, “Atréve te te”, sin embargo, muestra a un René en la actualidad reencontrándose con figuras del presente y pasado como lo fueron sus excompañeras sentimentales Denise Quiñones y la madre de su hijo, Soledad Fandiño. Además, su hermano Eduardo Cabra antes conocido como “Visitante” también aparece en el video al igual que su hermano Gabriel y su madre Flor Joglar.

Durante el transcurso del video, el rapero también se encuentra con personajes que han aparecido en los famosos videos que realizó mientras se encuentra con una tumba en la cual aparece su silueta más joven.

En la letra también habla sobre lo que siente sobre su actual carrera y que los “chamaquitos” lo tildan de leyenda aunque este aún se siente joven.

“Parece que fue ayer esta jodienda, el artista del momento, mi disco en todas las tiendas. No es que me ofenda pero, me siento viejo cuando los chamaquitos ahora me dicen leyenda. Que Dios los reprenda, estoy igual de joven pero con menos fechas en la agenda, no tengo lanchas, aviones ni prendas pero tengo la esperanza de que el próximo punchline te sorprenda. Ya nada es como antes, yo sé que ya nada es tan relevante”, es parte de la letra del tema.