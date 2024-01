Profesor Ángel Rosa discute el panorama político de Puerto Rico con el exponente del reguetón Jowell

La primera edición del programa ‘Profesor Ángel Rosa’ en el 630 del analista político y catedrático, Ángel Rosa, inició su análisis de la política del país con un invitado especial en el segmento El país del reguetón. Se trata del exponente Jowell del dúo Jowell & Randy.

En la conversación, el profesor Ángel Rosa, abordó al exponente urbano sobre distintos temas sociopolíticos en Puerto Rico. Uno de ellos fue cómo entiende se puede trabajar con la violencia en Puerto Rico.

Para Jowell, quien confesó su gusto por las leyes y la política, ve que trabajar con este mal social es un asunto colectivo.

“Hay veces nos hacemos de los ojos ciegos de los oídos sordos. Como comunidad tenemos la responsabilidad. Llega un momento hay que dejar ese estigmas de un lado, hacer un trabajo colectivo, de sociedad, no es fácil, es un trabajo bien complicado”, opinó el reguetonero.

En términos de la visión partidista de las generaciones más jóvenes, Jowell aseguró que “lo que se ve en la generación de ahora no está inclinada en votar integro más, eso se acabó ya”. Al profesor preguntarle sobre el rol de los artistas en el verano del 19, que puso fin a la gobernación de Ricardo Rosselló, Jowell aseguró que “no estuvo mal. Considero que los artistas de una forma deberíamos tener la responsabilidad de llevar un tipo de mensaje, no me gusta agarrar banderas, sí de llevar un tipo de mensaje”.

Jowell lleva una campaña por la red social X (antes conocida como twitter), en la que comparte el enlace para que los jóvenes se inscriban como electores en la Comisión Estatal de Elecciones.

“Vale la pena 100 por ciento votar, lo que hay que saber por quién votar. El comportamiento del electorado es diferente, lo que viene próximamente va a ser grande”, agregó el exponente del reguetón cuando el Ángel Rosa le preguntó si vale la pena votar en las elecciones.

El intercambio incluyó su opinión por candidatos independientes como Eliezer Molina, Elizabeth Torres, entre otros.

