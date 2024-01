Luis Enrique González logra casa llena en la piel de Elvis Presley

Con casa llena y por casi tres horas el cantante Luis Enrique González deleitó a un eufórico público con su concierto “Viva The King: Elvis Presley Tribute” en la sala René Márques en el Centro de Bellas Artes de San Juan.

Con su impresionante transformación en el Rey del Rock and Roll y su potente voz, el artista cautivó a los presentes la noche del viernes con casi una treintena de los éxitos de su ídolo.

El espectáculo producido por Albert Morales, presidente de Shownet y Edwin Medina, presidente de Overall Events, inició a las 8:30pm.

Los amantes de Elvis Presley saciaron su sed musical con temas cómo “Rip It Up” y “Don’t be cruel” que fueron el aperitivo principal del banquete musical.

El primer look de la noche, de varios que lució, Luis Enrique González salió al escenario con una chaqueta color dorada “de lamé” que es una réplica del fenecido cantante de Memphis, Tennessee, con la que rompió con las etiquetas de su época.

Durante el recital los fanáticos se entregaron por completo con vítores y una gran ovación para el anfitrión de la noche que se pasó interactuando con los presentes.

Luis Enrique González sorprendió con sus dotes en el baile y marcados movimientos tal cómo los hacía en vida Elvis Presley. Tanto así, que llamó la atención en especial con su movimiento de caderas provocando los suspiros de la audiencia conformada por jóvenes y adultos.

Para sorpresa del público, Luis Enrique obsequió varios ositos de peluche lanzándolos cuando interpretó la canción “Teddy Bear” durante el show.

Como hacía Elvis Presley durante sus presentaciones, Luis Enrique también regaló varias bufandas entre los asistentes. Luego prosiguió con el tema “It’s Now or Never”.

Desde Nashville, Tennessee, llegó a Puerto Rico el contrabajo internacional Julio Matos Zayas para tocar junto con la banda de Luis Enrique dos de los éxitos de los inicios de la carrera de Elvis: “That’s All Right” y “Blue Suede Shoes” que tan pronto la comenzó a cantar agitó a los presentes que cantaron y bailaron desde sus asientos. Y claro está, no faltaron los gritos de la concurrencia por la emoción.

Otros temas del repertorio fueron “Hound Dog” y “Devil in Disguise” en el que caminó por el público para bailar con algunos de los presentes.

“Es un honor y privilegio hacer este tributo an Elvis, soñé con estar en esta sala y finalmente lo logré. Quiero invitar a dos talentosas chicas que me han acompañado en este tributo por muchos años. Quiero presentarles a mis dos grandes amigas Ziré y Dayanira”, dijo el artista dejando que ellas cantaran un tema de manera individual en el piano. Seguido el publico las recibió con aplausos.

Ziré interpretó “Love Me Tender”, mientras que Dayanira vocalizó “Always On My Mind”. Al finalizar Luis Enrique González regresó al escenario luciendo el clásico vestuario de cuero color negro con el que encendió a la fanaticada representada que se paso coreando las canciones.

Este fue en su tiempo uno de los vestuarios del icónico Comeback Special del 1968, presentación televisada que marcó el regreso de Elvis a los escenarios tras su paso por Hollywood.

Con un derroche de energía moviéndose por todo el proscenio, el intérprete deleitó a la audiencia con temas como “Trouble”, “One Night”, “Return to Sender”, “Power of My Love” y “If I Can Dream”, tema que dijo es uno de sus favoritos.

“¿La estamos pasando bien?”, preguntó el artista, obteniendo seguido una afirmativa respuesta por parte de los espectadores. Además, agradeció el apoyo que le han brindado.

Luego de un intermedio y con mucha energía Luis Enrique González apareció en tarima con el clásico jumpsuit Pinwheel Red Lion acampanado en el área de las piernas y bordado de tachuelas doradas y rojas, tal como lo lució en vida Elvis Presley.

Con este atuendo vocalizó “See See Rider”, “Burning Love”,“Runaway”, “Heartbreak Hotel”, “Loving Feeling”, “Love Me”, “Proud Mary”y “Johnny Be Goode” en esta canción el público se puso de pie para bailar y aplaudir al son del pegajoso tema.

Un tema que no pudo faltar es “My Way” que se la dedicó a sus fallecidos padres, abuelos, suegros y a un amigo.

Cómo si fuera poco, también entonó canciones cómo “Jailhouse Rock”, “Rubbernecking”, “Suspicious Minds”, “Viva Las Vegas” y “Can’t Help Falling in Love”.

Definitivamente, Luis Enrique demostró que mantiene su reputación como uno de los mejores, a nivel mundial, en representar fielmente al eterno Rey del Rock and Roll, Elvis Presley, y lo mejor de todo es que es boricua.`