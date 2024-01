Ariana Grande se defiende de acusaciones por su ‘controversial’ relación con su novio en su nueva canción

La super estrella del pop, Ariana Grande, sacó su nuevo sencillo el pasado viernes, 12 de enero, titulado ‘’Yes, and?’’ en donde menciona múltiples temas de conversación que han sido motivo de controversia acerca de su relación amorosa con su pareja.

La cantante, de 30 años, inició una relación con el actor de Broadway Ethan Slater a finales del año pasado, pocos días después de anuncia su divorcio con el agente de bienes raíces, Dalton Gomez.

Grande, recibió una gran cantidad de comentarios negativos a través de las redes sociales de parte del público ya que, se especulaba que la cantante se interpuso en el matrimonio de Slater y su ex esposa, con quien comparte un hijo, nacido en el 2022.

En la canción, Grande dice:

“Ahora ya no me importa más. Lo que piensas, no, no lo esconderé. Debajo de tus propias proyecciones. O cambiar mi vida más auténtica”.

“Why do you care so much whose **** I ride?”, añadió la cantante, haciendo referencia a su vida amorosa.

También, comenta sobre los comentarios negativos que recibió después de que los usuarios en línea especularan sobre su apariencia y su salud, en base a su esbelta figura.

“No comentes sobre mi cuerpo, no respondas. Tu negocio es tuyo y el mío es mío”, dice, antes de aparentemente referirse a su relación romántica con el actor, “¿Por qué te importa tanto de quién soy?”.

Se espera que Grande saque su séptimo disco en los siguientes meses, y según los fanáticos de la artista, el mismo se llamará ‘’Eternal Sunshine’'.