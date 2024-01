Actriz de Raymond y sus Amigos celebra su cumpleaños

La actriz y comediante Joealis Filippetti compartió una sesión de fotos de ella a través de las redes sociales donde celebra que hoy, en el escenario de la vida, cumple un año más.

“Celebrar mi natalicio, es celebrar mi evolución, transformación, madurez y mi valía. Ando orgullosa de cada paso que he dado desde la disciplina, pasión y consistencia que me caracteriza. Este año DIOS me ha demostrado que es el único que DA y que QUITA; que es a su tiempo y no al mío. Me siento demasiado de agradecida y feliz”, expresó la actriz en la red social Instagram.

Asimismo, aprovechó para destacar que “Esta noche estrena el video de FRESH... y mi mejor regalo será celebrarlo con mi familia, seres que amo y todos ustedes. No puedo pedir más! Gracias, gracias, gracias!”.

Experimentando su entrada en la música y específicamente en el género urbano, Filippetti estrenó su nuevo sencillo titulado “Fresh”.

Anteriormente, la actriz que personifica a “Linda” en la comedia ‘Men & the City’ en el programa Raymond y sus Amigos había debutado con el tema ‘Animal’.

Ahora la comediante llega con un nuevo tema que combina ritmos que incluyen reguetón de la vieja escuela y una variedad de ritmos tropicales que definen la identidad sonora del tema “Fresh”.

“Propuse a mis productores la idea de crear un diseño musical que incluyera varias fusiones que inciten al baile. Ellos dieron rienda suelta a la creatividad y el resultado final fue espectacular. Estoy feliz con este nuevo tema porque representa el propósito de lo que es el Proyecto Filippetti, una invitación a la diversión, al baile y a la gozadera”, expresó Filippetti.

El tema “Fresh” es de la autoría de Dalia Marie Dávila Fournier y, bajo la producción musical de Frido Vargas y Andrés Rigau. Además, la mezcla fue realizada por Jackeline Rivera y la masterización estuvo a cargo de Ricardo Sangio.

Por otro lado, el tema cuenta con un video musical que se estrenará este sábado a las 10:00pm por su canal de YouTube, donde la artista luce una imagen juvenil y sensual. El video fue filmado en Aibonito e incluyó locaciones naturales, bajo la producción de Francisco Mejías para F07 Media.

“Siempre me ha apasionado el baile y por eso fui bailarina durante muchos años, así que en este video quise hacer un homenaje a todos los bailarines, ya que a través de la canción estamos apelando a la libertad de bailar como lo sienta el cuerpo, libre y sin inhibiciones. Para ellos contamos con bailarines profesionales y con el cuerpo de baile de la Academia Bailaré de Aibonito. Las coreografías estuvieron a cargo de Félix Santiago”, añadió la artista.

Así como lo hizo con el tema “Animal”, Filippetti próximamente estará anunciando el ‘Fresh Dance Challenge’ para que todo el mundo tenga la oportunidad de bailar y disfrutar de una coreografía sencilla y así poder compartirla a través de las redes sociales.

Filippetti a lo largo de su intachable carrera artística ha tenido respetables aciertos, por lo que era inevitable que un talento como el suyo decidiera afianzarse por mérito propio en el mundo musical urbano. Su debut musical lo hizo a mediados del 2023, recibiendo buenas críticas de sus homólogos. Sin duda alguna, la artista con su talento, personalidad y carisma ha recibido el favor de su público en todo lo que ha emprendido, contando con más de 500 mil seguidores en sus redes sociales.