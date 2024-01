Residente recuerda sus tiempos de Calle 13 acompañado por “Visitante” y Denise Quiñones

Con un nostálgico video sobre lo que fueron los comienzos de su carrera, el rapero puertorriqueño, René Pérez, mejor conocido como “Residente” lanzó el tema “Ron en el piso”.

El mismo recrea lo que fue uno de sus mayores éxitos, “Atréve te te”, sin embargo, muestra a un René en la actualidad reencontrándose con figuras del presente y pasado como lo fueron sus excompañeras sentimentales Denise Quiñones y la madre de su hijo, Soledad Fandiño. Además, su hermano Eduardo Cabra antes conocido como “Visitante” también aparece en el video al igual que su hermano Gabriel y su madre Flor Joglar.

Durante el transcurso del video, el rapero también se encuentra con personajes que han aparecido en los famosos videos que realizó mientras se encuentra con una tumba en la cual aparece su silueta más joven.

Según se explicó a través de un comunicado de prensa, el vídeo de seis minutos presenta todos los ámbitos de su vida, empezando por su familia, el icónico grupo Calle 13, y muchos aspectos destacados de sus momentos más impactantes . Residente expresa un saludo a sus victorias personales y de carrera, y a sus caídas, donde los fanáticos pueden relacionarse con la evolución de la vida y la transformación de en quién te conviertes con el tiempo.

En la letra también habla sobre lo que siente sobre su actual carrera y que los “chamaquitos” lo tildan de leyenda aunque este aún se siente joven.

“Parece que fue ayer esta jodienda, el artista del momento, mi disco en todas las tiendas. No es que me ofenda pero, me siento viejo cuando los chamaquitos ahora me dicen leyenda. Que Dios los reprenda, estoy igual de joven pero con menos fechas en la agenda, no tengo lanchas, aviones ni prendas pero tengo la esperanza de que el próximo punchline te sorprenda. Ya nada es como antes, yo sé que ya nada es tan relevante”, es parte de la letra del tema.

Durante el mes de diciembre, Residente, había indicado que se tomaría una pausa en solidaridad con las víctimas del conflicto entre Israel y Palestina. Sin embargo, esta semana indicó que estaría lanzando el tema no sin antes concientizar sobre lo que ocurre en la Franja de Gaza.

“El 23 de diciembre del 2021 murió mi primo Julián. Esa noche me puse a escribir un tema que se convirtió en otro. Junto con mi primo empezó la ruta rumbo a la calle 13, la calle a la que le debo todo. Esa noche el lápiz fue del tiempo que se va y el recorrido que se queda. La realidad es que frente a todo lo que ocurre en el mundo me he desanimado un poco con la idea de sacar música. Pero la otra verdad es que la única válvula de escape que tengo ahora mismo es la música. Así que este jueves derramo ron en el piso”, escribió el rapero en su cuenta de Instagram.