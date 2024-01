Kali Uchis anuncia que está embarazada

La cantante colomboestadounidense Kali Uchis reveló ayer, jueves, que está embarazada de su primer hijo.

La artista de 29 años y su pareja, Don Toliver, dieron a conocer la emocionante noticia en un video publicado a través de Instagram.

“Comenzando nuestra familia. No tardes mucho en llegar aquí pequeño “pooks”, mamá y papá no pueden esperar para compartir nuestra vida contigo”, escribió la cantante.

Las imágenes -en las que se observa a la artista mostrando su barriga de embarazo- forman parte del video musical del nuevo tema de Kali Uchis, titulado ‘Tu corazón es mío’. La canción forma parte del nuevo álbum de la artista ‘Orquídeas’.

Varios artistas acudieron a la publicación para felicitar a la pareja. Entre ellos, la cantante Becky G, que expresó en inglés: “Beautiful humans make beautiful little humans. Keep showing the world just how limitless you are mamiii”.

Don Toliver confirmó que Kali Uchis era su novia en una entrevista de 2021 con W Magazine. “No somos muy públicos ni nada por el estilo. Simplemente vibramos”, dijo en ese momento.

Kali Uchis y Don Toliver colaboraron en la canción “Drugs N Hella Melodies” de 2021. Además, escribieron juntos la canción “Fantasy”.