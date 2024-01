La creadora de contenido mexicana Paola Suárez, conocida como una de “Las perdidas”, comentó en sus redes sociales que fue golpeada por su novio, quien horas antes le pidió matrimonio.

“No entiendo por qué fue todo esto si sabes que te quiero mucho. Nos comentaron que estoy a punto de perder el ojo, me quebranté dos costillas, me agarraste a patadas en el suelo... nunca pensé que llegaras a esto y un día antes me habías pedido matrimonio” (sic.), escribió Suárez en sus redes sociales.

A través de un video en vivo en YouTube, Wendy Guevara comentó que Paola había sido golpeada por su novio, identificado como José de Jesús Castro Gómez.

Guevara también señaló que la quería cambiar de hospital debido a que se encuentran en un nosocomio estatal, y que hay mucha gente afuera tratando de saber qué pasó, sin embargo se escucha a decir a Paola que quiere quedarse ahí; aunque le insisten que por comodidad deberían irse y que todas las amigas la apoyarían con los gastos.

Prometido de Paola Suárez de “Las perdidas” la golpea a un día de pedirle matrimonio

Paola Suárez se había comprometido

Horas antes Paola Suárez había anunciado que había comprometido: “Comadres pues me les caso me acaban de sorprender siento bonito ay”, escribió la influencer en el video que compartió en sus redes sociales.

Suárez se encontraba en compañía de sus amigas cuando llegó su entonces novio de nombre Jesús y se arrodilló junto para proponerle matrimonio, al principio la influencer no se lo creía y le preguntó si era en serio, al aclararle que sí, bromeó con rechazarlo, para después abrazarlo y decir que sí.