El presunto agresor de Paola Suárez, identificado como Jesús, acudió a denunciar a su pareja, ya que dijo que él en ningún momento la golpeó ni aventó desde su balcón.

Prometido de Paola Suárez de “Las perdidas” la golpea a un día de pedirle matrimonio

“Estoy aquí afuera de prevención para poner mi demanda, todo lo que se dice en redes sociales de que me estoy escondiendo no es cierto, vengo a dar la cara. Los dos andábamos drogados, cuando ella me ahorcó yo la aventé y se cayó, al lado ddee su cama hay una lámpara que fue donde se pegó en la cara, porque yo con otra cosa no le pegué”.

Añadió que él ya estaba afuera de la casa cuando Paola cayó del balcón, incluso uno delos guardias de la privada donde vive atestiguó este hecho.

“Hay cámaras en la casa, esto fue quizá como a las 6 o 7 de la mañana. Temo por mi seguridad y la de mi familia porque sus amenazas que me mandan a decir que me van a matar o que van a ir por mí o van a contratar gente, ella me amenazó porque tenía todo el suficiente dinero para mandarme a matar”.

Novio de Paola Suárez niega que haya golpeado a integrante de “Las Perdidas”