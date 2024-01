Jessica Chastain: “Muchas historias de amor se unen en ‘Memory’”

En ‘Memory’ Jessica Chastain interpreta a Sylvia, una mujer con una vida sencilla que cuida de su hija y acude a sus reuniones de Alcohólicos Anónimos, hasta que tras una reunión de compañeros de instituto, es seguida a casa por Saúl. Su inesperado reencuentro abre un viaje al pasado que impactará en la vida de ambos. ‘Memory’ también supone la primera colaboración entre los dos actores protagonistas, Chastain y Peter Sarsgaard, que ganó la Copa Volpi al Mejor Actor por su interpretación en el Festival de Venecia.

7 preguntas para Jessica Chastain:

¿Conocía bien a Peter Sarsgaard antes de este proyecto?

—Conocía el trabajo de Peter y sabía que había vivido muchos años en Nueva York. Simplemente admiraba lo que había hecho con su carrera. Cada uno de sus personajes es tan diferente del siguiente. La persona con la que actúo siempre ha sido muy importante para mí a la hora de elegir un proyecto, porque sé que el actor con el que trabajas tiene el poder de hacerte mejor y también de hacerte peor. Yo me apunté primero. Sí, quería trabajar con Michelle Franco, y él estaba hablando de Nueva York y de zonas de Nueva York y estaba muy entusiasmado con los actores. Me preguntó con quién quería trabajar, seguro que Peter era mi primera opción en cuanto al proyecto. Creo que cuando se trata de una película de una sola toma, es importante que los actores puedan lanzarse la pelota de un lado a otro.

¿Cómo fue trabajar con Michelle Franco?

—Le interesaba el sentido del lugar. Recuerdo que cuando hablaba de trabajar en San Francisco, quería conocer la ciudad antes de rodar allí. Así que estuvo mucho tiempo en Nueva York antes de empezar a rodar. Gran parte de mi proceso previo al rodaje consistió en llevarle por la ciudad y enseñársela. En esta película se ven distintos aspectos de Nueva York. Luego, cuando la vemos desde el lado opuesto, y vemos lo que ves al salir por la mañana de tu casa, es una visión muy diferente de Nueva York. Eso es lo que me encanta. Soy tan neoyorquina. Me encantan las películas que tienen lugar aquí. Nueva York es un personaje de esta película. Es un personaje en todas las películas que se ruedan aquí.

Cuando leyó el guión por primera vez, ¿le sorprendieron las cosas que se van desvelando poco a poco?

—Tuve la experiencia de leer el guión antes de reunirme con Michelle. Había visto sus trabajos anteriores y sabía que podía llegar a contar historias bastante oscuras. Así que mientras leía el guión llegué a la escena de Saul y Sylvia en el parque, donde la mujer está provocando el caos entre todos. Cuando empecé a pasar la página, me di cuenta de que lo bonito de Michelle y de su forma de escribir es que va en contra de cualquier expectativa o cliché que te puedas encontrar. Con cada página y cada escena, me daba cuenta de que no sabía qué iba a pasar a continuación con los personajes, y eso hacía que la obra me resultara apasionante. Así que nunca me lo adelantaba. Con nuestra película, no quiere que nadie sepa nada realmente sobre ella hasta que la vea. Le gusta que la gente entre con la mente y el corazón abierto.

“Memory” es una forma muy diferente de ver una historia de amor.

—Sí. Creo que una de las cosas más bonitas de esta historia de amor en particular es que hay tantas historias de amor que se unen: ahora se acurrucan, ahora se pelean o ahora se ríen. La relación y la forma en que progresa es a su propio ritmo. Hay alguien que tiene un pasado que la atormenta en el presente y un tipo que, de un momento a otro, no ve a una persona traumatizada. Solo ve a esta mujer. Ha olvidado que ella ha sido traumatizada. Así que ni siquiera siente necesariamente. No sé por qué no puede dar un paso más, pero lo respeto. Creo que es importante que haya una gran parte sumergida del personaje sobre la que el público se pregunta, y que haya una parte visible del personaje que satisfaga muchas otras cosas y quizá incluso una gran parte del personaje con algunos lados personales que no muestra a otras personas.

Tengo entendido que usted se peinaba, se maquillaba y elegía el vestuario, ¿verdad?

—Una vez que ves la película, entiendes que no es tan difícil peinarme en esta película. Cuando la vi por primera vez pensé: “Vaya, parezco cruda, lo cual es perfecto porque es lo que Sylvia necesita ser, pero me gusta”. Quiero decir, empecé haciendo pequeñas obras de teatro y también organizándome con el vestuario. Te peinas y te maquillas para el teatro. Nunca me pareció algo extraño.

¿Le gusta trabajar en películas de bajo presupuesto?

—Hice este proyecto justo después del Oscar por ‘Tammy Faye’. A veces, cuanto más dinero tienes en un presupuesto o más trailers tienes, todo se ralentiza. No tienes que ser tan creativo porque todo lo que quieres, lo puedes conseguir porque el presupuesto te lo permite. Cuando se trata de un presupuesto más pequeño, se siente más colaboración en cierto sentido. Parece que todo el mundo contribuye. Eso me gusta. Me presenté el primer día y era una auténtica reunión de Alcohólicos Anónimos en la que estaba con un montón de gente que tenía una reunión y yo no estaba preparado para eso. Me di cuenta de que trabajar así te obliga, como actor, a no ser un actor y a ser simplemente un ser humano y a estar presente como el personaje. Me encanta trabajar así.

Ha tenido una carrera en la que ha interpretado muchos papeles. ¿Alguna vez coinciden en su memoria? ¿Es difícil dejarlos ir?

—No soy consciente de hasta qué punto un personaje se ha apoderado de mí hasta que un observador me lo dice o hasta que quizá lo veo.

¿Además de esta película, tiene su interpretación favorita de Peter?

—Me encanta ‘Shattered Glass’. También me encanta su interpretación en ‘Boys Don’t Cry’, pero no me encanta el personaje por razones obvias. Realmente cambia su energía para ayudar a la historia y por eso quería trabajar con él, porque sabía que me ayudaría a hacer esto.