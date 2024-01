Fonseca augura un álbum “tropical sabroso”

Juan Fernando Fonseca, conocido artísticamente como Fonseca, cerró el año con un “Canto a la vida” y seguro de los pasos que vienen para el 2024. El músico colombiano charló con Publimetro para compartir cómo se inspiró para el segundo sencillo que será parte de su nuevo material discográfico.

Antes de iniciar la entrevista, el colombiano nos mostró un lugar muy especial, “es mi estudio en mi casa, acá paso mucho tiempo grabando los demos, las canciones y haciendo entrevistas (risa). Es un espacio que quiero mucho, es mi refugio dentro de la casa”.

El músico, recién ganador del Grammy Latino, estrenó “Canto a la vida”, un tema tropical con el tradicional sonido colombiano del acordeón.

“Es una canción que llega en un momento muy especial del año. Creo que todos estamos pensando un poco en una reflexión personal del balance del año, tanto espiritual y profesional, donde uno se hace un auto examen de muchas cosas. Al final, creo que lo más importante es agradecerle a la vida por estar presentes, vivos y seguir persiguiendo los sueños”, señaló.

Fonseca está en la etapa de producción de su próximo álbum, el décimo de su carrera, con el que promete ofrecer más de esa inagotable propuesta refrescante que mezcla el sonido del pop latino con los ritmos tradicionales colombianos.

“El disco será un álbum con esa buena energía, muy tropical, porque siento esas ganas y necesidad de hacerlo muy tropical. La primera canción que lanzamos fue ‘Si tú me quieres’ con Juan Luis Guerra. Estoy terminando de ajustar detalles, estamos en la etapa de producción y estoy contento con el resultado”, adelantó.

Además “Si tú me quieres”, junto al maestro Juan Luis Guerra, fue un tema que ganó un Grammy Latino este año.

“Fue un tremendo año, me atrevería a decir que de los mejores de mi carrera, sin duda. Hay algo en el folclor que no pasa de moda. Nuestros ritmos autóctonos y raíces son parte de nuestra cultura, es algo que llevo dentro, lo siento, y lo tropical es algo que vendrá en este nuevo álbum, no quiero decir que así van a ser todos, porque en cada álbum me voy aventurando a algo nuevo. Nunca he estado cerrado a fusionar, ni experimentar con muchos géneros. Pero en este, estoy yendo muy a la raíz y a los cimientos de mi formación. Eso no solo lo digo como colombiano, sino como latino, porque temas como ‘Si tú me quieres’, pues habla en muchos idiomas dentro del mundo latino”, finalizó.