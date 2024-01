Conoce la cifra millonaria que ha generado Shakira con su sesión de Bizarrap

El 11 de enero de 2023 estrenó una de las canciones más exitosas del año, la “Sessions #53″ de BZRAP interpretado por Shakira.

Desde que la colombiana rompió su relación amorosa con el padre de sus dos hijos en 2022, el futbolista Gerard Piqué, le ha dedicado múltiples canciones como “Monotonía” con Ozuna, “Te felicito” con Rauw Alejandro y “TQG” (Te quede grande) con a Karol G. Sin embargo, su sesión con el argentino se convirtió en el llamado himno de la venganza.

“Esto es pa’ que te mortifique’. Mastique’ y trague’, trague’ y mastique’. Yo contigo ya no regreso, ni que me llores, ni me suplique’”, es parte de la letra del hit.

Ahora, la cantante confirmó por qué la icónica frase del single “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan” se volvió tan popular.

Y es que según reveló esta tarde el portal “Digital Music News”, se estima que el sencillo ha generado ingresos superiores a los $4.3 millones dólares en Spotify. En cuanto a YouTube, la cifra se sitúa en casi $600 mil dólares.

Actualmente, la canción supera los 800 millones de reproducciones en Spotify y las 670 millones de vistas en YouTube.

Otra de sus canciones se encuentra hoy de aniversario

El cantautor español, Alejandro Sanz, recurrió esta tarde a las redes sociales para celebrar el decimoséptimo aniversario del tema “Te lo agradezco, pero no”, una colaboración musical con Shakira de 2007.

“Dicen que tras “La tortura” viene la calma. En nuestro lenguaje, es un “Te lo agradezco, pero no” Hoy cumplimos 17 años Shaki. Sigamos bailando la vida y sobre todo, agradeciendo, aunque sea para decir que no 🥷”, escribió el también compositor en su cuenta de Instagram.

La barranquillera respondió la publicación con un “Love This” (Amo esto), mostrando la buena relación que tienen ambos desde que grabaron su primera canción juntos titulada “La Tortura” en 2005.

“Te agradezco, pero no” forma parte del octavo álbum de estudio de Sanz, “El tren de los momentos” (2006).