Bradley Cooper y Carey Mulligan comparten su experiencia en “Maestro”

Luego de tres meses y medio de huelga, los estudios han podido retomar la promoción de sus proyectos, utilizando los actores, justo en medio de la vorágine de atención que causa la temporada de premios.

Metro Puerto Rico tuvo la oportunidad de conversar con Bradley Cooper (director/protagonista) y Carey Mulligan (protagonista) de la extraordinaria cinta, “Maestro”, que presenta la inusual relación matrimonial entre el legendario compositor y conductor de orquesta, Leonard Bernstein, responsable por la música de obras como West Side Story (1961) y On The Waterfront (1954), entre decenas de otras aclamados proyectos teatrales y fílmicos, y su esposa, la actriz costarricense-chilena Felicia Montealegre.

Sobre música, una cena de ensueño y la experiencia de ver la película por primera vez con público, los artistas compartieron con este medio.

3 preguntas para Bradley y Carey:

Vi la película en el Lincoln Center durante el Festival de Cine de Nueva York y tú estabas allí, pero fue durante la huelga de actores. Yo estaba sentado cerca de ti, y no pude evitar mirar y ver tu cara de satisfacción con cada reacción del público en algunas escenas fundamentales. Entonces te pregunto, no sé si recuerdas, pero ¿qué te pasaba por la mente, al estar allí y no poder hablar de esta obra maestra?

Bradley—Lo recuerdo muy bien porque era la primera vez que veía la película con público. Además era algo grande para mí porque fue en Geffen Hall, que es el espacio donde Lenny dirigió, creo que dijeron allí 520 funciones. Además, mi pequeña hija estaba justo a mi lado, mi madre estaba allí y muchos amigos. Pero, no soy tan bueno en las proyecciones de cosas que he hecho, porque estoy muy consciente hasta de la persona abriendo un dulce, justo detrás de mí pero estaba feliz de estar allí. Muy feliz de cómo se escuchaba la película. Equipamos todo ese espacio con Dolby Atmos, Dolby Vision. Fue realmente increíble, y me alegra mucho que estuvieras allí.

Carey, tu personaje es el núcleo emocional de la película, yo diría que fue fascinante ver la evolución de un personaje tan complejo. Me imagino que a partir de la investigación y tal vez de la conversación con sus hijos, tenías una muy buena idea de quién era Felicia. Pero si hubieras tenido la oportunidad de hablar con Felicia para prepararte para el personaje. ¿Qué le hubieras preguntado sobre Lenny?

Carey—Oh, que interesante, esa es una muy buena pregunta. Creo que le habría preguntado más o menos sobre él. Me imagino que toda su vida ella habría respondido preguntas sobre él. Habría estado muy concentrada en preguntarle sobre su experiencia con Lenny. Así que le preguntaría si habría valido la pena. Es una pregunta brutal, pero estoy seguro de que la respuesta habría sido sí. Pero ¿sabes qué? Ella estaría en mi lista de personas si pudiera coordinar una cena de ensueño, invitaría a Lenny y Felicia estaría firmemente sentada a la cabecera de esa mesa. Podría hacerles preguntas a ambos toda la noche.

Bradley, ambas películas que has dirigido están relacionadas al mundo de la música, ¿cómo ha cambiado o evolucionado tu relación con la música en los últimos, digamos, 6, 8, 10 años?

Bradley - Mmm. Creo que ha evolucionado. Se ha reenfocado a cómo podría usarla o beneficiarme del sentido rítmico. Tengo a un cuentista o narrador en mi cabeza, que me ayuda al menos a poder plasmarlo en papel y luego en la película. Sin embargo, descubrir cómo utilizar ese tipo de musicalidad cada vez se abre camino dentro de mí. Y tal vez ya tenga más confianza en ir más lejos ahora. Porque siento que he crecido en la confianza de escuchar mis instintos desde A Star Is Born, hasta esta película. Y con suerte, espero seguir evolucionando.