Barreto lanza un homenaje a Juan Gabriel, Marco Antonio Solís y Luis Miguel

El cantante Josué Barreto, líder del concepto musical Barreto El Show, lanzó esta tarde un popurrí con tres canciones que han sido éxitos en las voces de los afamados cantantes mexicanos: Juan Gabriel, Marco Antonio Solís y Luis Miguel.

En el mismo incluyó “No tengo dinero” de la autoría de El Divo de Juárez, Juan Gabriel; “Si no te hubieras ido” del compositor y cantante Marco Antonio Solís; y “Ahora te puedes marchar”; versión en español de “I only want to be with you”, realizada por el compositor Luis Gómez Escolar, que grabó y popularizó El Sol de México, Luis Miguel.

La particularidad de la producción musical es que las canciones son interpretadas por el artista boricua en el género de la bachata, por esa razón, la tituló “Bachata Mex”.

“En esta ocasión, hemos querido realizar un homenaje con muchísimo respeto a México. Desde Puerto Rico y con uno de los ritmos más sabrosos de República Dominicana, grabamos estas canciones que han sido exitosas en las voces de tres glorias de la música: Juan Gabriel, Marco Antonio Solís y Luis Miguel. Escogimos la bachata porque le da un estilo suave y cadencioso”, expresó el también compositor y director.

El arreglo musical estuvo a cargo del puertorriqueño, Pablo López Dumas. La producción fue realizada por Barreto y Domingo Lorenzo, y contó con la participación Isaías Leclerc (bajo), Johan García Andújar “Johanki” (guitarras), Pablo López Dumas (piano y teclados), José Luis Mateo (trompeta), Junior Frías (saxofón tenor), José Flete (trombón), Mario Guzmán Rosario (bongóy güira), Luis Mojica (congas), Germán “Domingo” Lorenzo, Henry García y Mirelys Paredes (coros). La mezcla y la masterización la trabajaron Polo Parra y Raúl Félix Mejía.

A medida que han pasado los años, el repertorio de Barreto El Show se ha ido transformando con géneros musicales como bomba, plena, pop, balada, bolero, salsa, merengue, rock y, ahora, bachata.

El popurrí ya está disponible en todas las plataformas digitales.