Cantante Yaire lanza su nuevo tema “Gracias”

A poco más de un mes para reencontrarse con su fiel fanaticada, la cantautora puertorriqueña Yaire anunció hoy el estreno de su más reciente sencillo titulado “Gracias”, donde abraza una vez más el género de la balada. El tema es una composición inédita de la artista y ya está disponible en todas las plataformas digitales.

“Gracias” es una invitación a las personas a poner un alto a las relaciones negativas, aprender a decir adiós y a enfocarse en el amor propio. El tema cuenta con el estilo único y apasionado que ha caracterizado a la artista a lo largo de su impecable carrera musical.

“Este es uno de esos temas que sale del alma y es que no basta el amor si es unilateral o si no nos brinda la paz que todos anhelamos. Entonces es ahí donde doy ‘Gracias’ por lo aprendido en las pasadas experiencias donde ya uno sabe cuándo algo ya no da para más. Y es que hay veces que decir adiós es lo más sensato. Es mejor guardar lo que un día fue en las memorias más hermosas de un ayer. Decir adiós también es un regalo de amor”, expresó la artista sobre su nuevo tema.

Además, añadió que: “con este nuevo tema estamos apostando de nuevo a la balada que tanto amo, y para ello agradezco a DJ Nelson quien fue parte importante de este tema y quien me presentó al productor Trimer España, quien también fue el arreglista. Hubo una química hermosa y puedo transmitir ese sentimiento en el arreglo. Agradezco también a Ángelo Torres de Más Audio Studio, donde puse la voz al tema. Esto significa mucho para mí ya que con Ángelo grabé el demo inicial de ‘Tu mayor tentación’, un éxito que ha trascendido generaciones”.

La artista se encuentra actualmente en plena promoción de su concierto “Tu mayor tentación” el cual se llevará a cabo el sábado, 24 de febrero, a las 8:00pm, en el Teatro Tapia del Viejo San Juan. Estará acompañada en el escenario por cinco prestigiosos músicos puertorriqueños, bajo la dirección del maestro Javier Berrios y de un extraordinario cuerpo de baile que hará vibrar el escenario. Entre los artistas invitados se encuentra el cantante José Juan Tañón y el exponente urbano Jahzel.

Será una velada inolvidable donde Yaire deleitará a sus fanáticos con nuevas composiciones como “Roma” y “Gracias”, pero también con sus éxitos “Tu mayor tentación”, “Contéstame”, “Soledad”, “Te amo tanto”, “Yo creo en el amor”, entre otros.

“Tu mayor tentación” llega de la mano de Creative Media y los boletos están a la venta en PRTicket o llamando al 787-303-0334.