Ángel Rosa oficialmente da el salto a NotiUno 630

Tras su salida de la emisora radial WKAQ 580 a finales del mes de diciembre, el profesor y analista político Ángel Rosa firmó contrato para dar el salto a la emisora de noticias NotiUno 630.

Rosa firmó contrato con Luis Soto, presidente del conglomerado de emisoras Uno Radio Group del cual forma parte NotiUno 630 y el director de programación de la emisora, Alex Delgado, según confirmó Metro Puerto Rico. Este medio recibió las fotografías donde se muestra la firma de Rosa con Soto para oficializar su llegada a la emisora de la banda AM.

Durante el jueves, la emisora estará llevando a cabo una conferencia de prensa para brindar mayores detalles del nuevo programa de Rosa quien se espera tomará el espacio que dejó el también analista Enrique “Kike” Cruz quien tenía el horario de las 5:00pm.

Rosa anunció su salida de WKAQ a finales de diciembre del 2023 y posteriormente se anunciaron una serie de movidas en la industria radial. Jay Fonseca anunció que estaría tomando el turno del mediodía que le pertenecía a Rosa y Enrique “Kike” Cruz fue anunciado como el nuevo analista de la emisora que ahora pertenece a Wapa Media para el horario de las 5:00pm.

La salida de Rosa no estuvo ajena a controversias ya que Jay Fonseca tuvo que explicar a través de sus plataformas que no fue motivo para la salida de este.

Ángel Rosa

A través de la transmisión en vivo, este aclaró que no tiene nada que ver con la salida del profesor Ángel Rosa de su espacio en la emisora radial y que desde hace algún tiempo había pedido un cambio de horario ya que se le imposibilitaba realizar su presentación en radio y televisión al mismo tiempo. Fonseca estuvo desde el 2020 realizando el programa radial de las 5:00pm mientras realizaba sus apariciones en televisión al mismo tiempo, primero en Telenoticias (Telemundo) y posteriormente en Wapa TV donde se le añadió su programa Los Datos son los Datos.

“Yo le había dicho a Wapa (Media) que honestamente no podía seguir en el horario de la tarde hace casi un año y hace casi un año habíamos dialogado porque cuando yo me mudé a Wapa era imposible estar en el noticiero y el programa de radio al mismo tiempo, tenía que enviar el programa de radio todo el tiempo. Yo nunca quise cambiar a las cinco de la tarde, cambiamos a la cinco de la tarde porque estábamos en la pandemia y estábamos desde la casa. Mi horario favorito siempre fue el mediodía. La razón por la cual me gustaba más el mediodía era que por la tarde podía hacer otras cosas, investigaciones, reuniones etc”, expresó a través de su Facebook.