The Marvels adelanta estreno en formato digital y Blu-Ray

Luego de un paso muy débil en las taquillas del mundo, The Marvels estará llegando más pronto de lo anticipado al streaming y su versión en Blu-Ray.

La película dirigida por Nia DaCosta tuvo su estreno el pasado 10 de noviembre, y aunque apuntaba a ser el éxito que Marvel Studios necesitaba luego de la decepción que resultó ser Ant-Man and the Wasp: Quantumania a principios del año pasado, los resultados tampoco cumplieron con las expectativas.

“La guerra civil de los kree provoca una alteración en el espacio-tiempo. La Capitana Marvel va a investigar qué ha sucedido, pero la alteración cuántica hace que sus poderes se entremezclen con los de otras dos superheroínas”, es la sinopsis de esta cinta que cuenta con Brie Larson, Samuel L. Jackson, Zawe Ashton, Teyonah Parris, e Iman Vellani, en su elenco, entre otros más.

La película estará estrenándose en Blu-Ray el 16 de enero

Ahora, de acuerdo con ComingSoon.com, The Marvels está programada para tener su lanzamiento digital el 16 de enero de 2024 en Movies Anywhere. Las versiones 4K y Blu-ray, por otro lado, se lanzarán hasta el 13 de febrero de 2024. Sin embargo, no hay ninguna fecha oficial para el estreno en la plataforma Disney+, pero no debería tardar mucho luego del lanzamiento en Blu-Ray. Entre el contenido adicional que vendrá incluido se menciona un gag reel con los momentos más divertidos de las grabaciones y los comentarios de la directora Nia DaCosta y la supervisora de efectos visuales Tara DeMarco.

Por otra parte, también se incluyen dos featurettes exclusivos que nos introducen al universo de la película como nunca antes. El primero, titulado “Entangled”, le permitirá al espectador descubrir cómo la directora Nia DaCosta y el equipo asumieron una producción tan compleja y también profundizarán a detalle sobre el primer número musical de Marvel. El segundo viene como “The Production Diaries” y como su nombre lo indica nos transportará al impresionante set de The Marvels mientras el elenco y el equipo recuerdan momentos especiales y conmovedores, junto con anécdotas divertidas.