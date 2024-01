Yailin y 6ix9ine reaparecen juntos grabando un video musical en República Dominicana

En las redes sociales se encuentran viralizados unos nuevos videos donde se puede apreciar a Yailin La Más Viral y a Tekashi 6ix9ine juntos, luego de que anunciaran su separación “final” hace cinco días.

Alegadamente, ambos artistas se encontraban anoche grabando una video musical de la intérprete de “Narcisista” en la famosa calle 42, del barrio Capotillo, en República Dominicana. Asimismo, estaban acompañados de las amistades de la dominicana.

El pasado 3 de enero, la pareja reapareció luego de días de haberse reconciliado tras separarse por un incidente de violencia de género en Miami en el mes de diciembre, protagonizando otro encontronazo en las plataformas digitales.

En esa ocasión, Georgina Lulú Guillermo Díaz (Yailin) y Daniel Hernández (Tekashi 6ix9ine) revelaron que pusieron fin a su relación a través de la red social Instagram.

“Single..”, escribió Yailín. Mientras que Tekashi expresó: “Al fin voy a poder estar y encontrar de nuevo la paz. Dios lo sabe todo”.

“Pa’ la gente que va crear su propia noticia falsa, la verdad es que Yai es muy celosa. Tan hermosa que es la niña, pero mucha inseguridades. Nunca pude entender. La Yai necesita mucha ayuda psicológica. Terapia”, añadió el rapero, quien además compartió una serie de videos de supuesto altercados de agresión verbal a los que se enfrentó cuando eran novios.

Tras la publicación de las imágenes, la cantante escribió en sus historias: “Pero si estoy tan loca, ¿por qué seguías conmigo? ¿Por qué decías que si yo te dejaba ibas a caer en depresión y no me dejabas ir. Estamos en el 2024, pasa la página. O por qué no hablas del show de la Vega que fuiste a entrarle a golpe a todo el mundo porque me fui. Tú también necesita ayuda papitooo, que aquí tamo loco too hilalta.. y dame banda mujercita”.

Yailin es madre de Cattleya, la segunda hija del reguetonero puertorriqueño, Emmanuel Gazmey Santiago, conocido profesionalmente como Anuel AA.