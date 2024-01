Jay Fonseca: “Le pedí a WAPA que me cambiaran de horario o dejaba la radio”

El analista político Josué “Jay” Fonseca tomó unos minutos de su resumen noticioso de las mañanas a través de su plataforma en las redes sociales para aclarar lo ocurrido con el cambio de horario de su programa radial en la emisora WKAQ 580.

A través de la transmisión en vivo, este aclaró que no tiene nada que ver con la salida del profesor Ángel Rosa de su espacio en la emisora radial y que desde hace algún tiempo había pedido un cambio de horario ya que se le imposibilitaba realizar su presentación en radio y televisión al mismo tiempo. Fonseca estuvo desde el 2020 realizando el programa radial de las 5:00pm mientras realizaba sus apariciones en televisión al mismo tiempo, primero en Telenoticias (Telemundo) y posteriormente en Wapa TV donde se le añadió su programa Los Datos son los Datos.

“Yo le había dicho a Wapa (Media) que honestamente no podía seguir en el horario de la tarde hace casi un año y hace casi un año habíamos dialogado porque cuando yo me mudé a Wapa era imposible estar en el noticiero y el programa de radio al mismo tiempo, tenía que enviar el programa de radio todo el tiempo. Yo nunca quise cambiar a las cinco de la tarde, cambiamos a la cinco de la tarde porque estábamos en la pandemia y estábamos desde la casa. Mi horario favorito siempre fue el mediodía. La razón por la cual me gustaba más el mediodía era que por la tarde podía hacer otras cosas, investigaciones, reuniones etc”, expresó a través de su Facebook.

Fonseca indicó que tras la salida del analista Luis Dávila Colón la emisora WKAQ le ofreció realizar el espacio de las 5:00pm desde su hogar ya que en el 2020 podía trabajar la producción de forma remota. En ese momento, Fonseca aún trabajaba en Telemundo.

“Una vez comenzamos a ir al estudio se me hacía casi imposible, tenía que enviar la primera hora (del programa) grabada. Llegó un punto que tenía que enviar todo el programa grabado por el tapón entre Wapa y WKAQ era demasiado y muchas veces pensaba que me iba a dar un ataque cardíaco porque no llegaba a tiempo y era demasiado. Le pedí a Wapa que me cambiaran de horario o dejaba la radio, pero no podíamos seguir ahí. Habíamos dialogado el Dr. Ángel Rosa y yo y el equipo de trabajo de Wapa y WKAQ de que íbamos a cambiar de horario yo iba a regresar al mediodía y Ángel Rosa después de mí”, añadió.

Fonseca explicó que tras la salida del profesor Ángel Rosa de su espacio en WKAQ, se facilitó el proceso para que este regresara al horario del mediodía y llegó a un acuerdo para que temporeramente su programa sea en el horario de 12pm a 2pm, pero eventualmente se reducirá a solo una hora.

Del mismo modo, tras rumores en las redes sociales, el analista político aseguró que no tiene nada que ver con la salida de Rosa tanto de WKAQ como de Wapa Televisión que ahora pertenecen a WAPA Media Group. Hace unas semanas Rosa fue anunciado como parte de los analistas políticos de Telemundo en televisión y posteriormente se anunció su salida de WKAQ 580.

