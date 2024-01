Enrique “Kike” Cruz será el sustituto de Jay Fonseca en WKAQ 580

Luego de la salida del analista político y exsenador Ángel Rosa de WKAQ 580 se han llevado varios cambios en las frecuencias radiales de la banda FM en la isla. El espacio que dejó el también profesor será ocupado por Jay Fonseca quien volverá al horario del mediodía.

Ante esto, muchos radioescuchas se han preguntado quién ocupará el espacio de las 5 de la tarde en la emisora WKAQ 580. La respuesta fue revelada en el programa Lo Sé Todo, donde uno de sus integrantes, Enrique “Kike” Cruz, confirmó que estará dando el salto de NotiUno 630 a la emisora WKAQ 580.

Cruz respondió afirmativamente a la movida de emisora, luego de que su compañero de labores Fernan Vélez “Nalgorazzi” le cuestionara sobre si estaría mudándose de emisora. Del mismo modo, el analista político confirmó que el programa estará comenzando el próximo miércoles, 10 de enero en la mencionada emisora. Por su parte, Jay Fonseca estará ocupando nuevamente el espacio del mediodía, algo que comenzó a hacer desde el día de hoy.

Por otro lado, la emisora NotiUno 630 comenzó desde el día de hoy una promoción en la cual dan a entender que Ángel Rosa se estará integrando pronto a la emisora.

“En el 2024, año de elecciones, nuestra programación se fortalece con su llegada. Puerto Rico prepárate para la escuelita, porque las cosas son como son”, indica la promoción de la emisora del conglomedaro Uno Radio Group.

Aunque no se menciona el nombre del exsenador, se hace referencia a “La Escuelita” y “Las cosas como son”. Nombres que ha utilizado para sus programas y segmentos en el pasado.

Durante la mañana de hoy, Jay Fonseca tomó unos minutos de su resumen noticioso de las mañanas a través de su plataforma en las redes sociales para aclarar lo ocurrido con el cambio de horario de su programa radial en la emisora WKAQ 580.

A través de la transmisión en vivo, este aclaró que no tiene nada que ver con la salida del profesor Ángel Rosa de su espacio en la emisora radial y que desde hace algún tiempo había pedido un cambio de horario ya que se le imposibilitaba realizar su presentación en radio y televisión al mismo tiempo. Fonseca estuvo desde el 2020 realizando el programa radial de las 5:00pm mientras realizaba sus apariciones en televisión al mismo tiempo, primero en Telenoticias (Telemundo) y posteriormente en Wapa TV donde se le añadió su programa Los Datos son los Datos.

“Yo le había dicho a Wapa (Media) que honestamente no podía seguir en el horario de la tarde hace casi un año y hace casi un año habíamos dialogado porque cuando yo me mudé a Wapa era imposible estar en el noticiero y el programa de radio al mismo tiempo, tenía que enviar el programa de radio todo el tiempo. Yo nunca quise cambiar a las cinco de la tarde, cambiamos a la cinco de la tarde porque estábamos en la pandemia y estábamos desde la casa. Mi horario favorito siempre fue el mediodía. La razón por la cual me gustaba más el mediodía era que por la tarde podía hacer otras cosas, investigaciones, reuniones etc”, expresó a través de su Facebook.