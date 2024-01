Policía atenta a evento de Anuel AA en residencial Monte Hatillo

El Negociado de la Policía de Puerto Rico aseguró hoy, domingo 7 de enero de 2023, que, a pesar de ser un evento “inesperado y sin previo aviso”, habrá personal para atender situaciones que pudieran surgir en el concierto gratuito del exponente de música urbana Anuel AA, el cual se llevará a cabo en el residencial Monte Hatillo, en San Juan.

Por medio de declaraciones escritas, la Policía aclaró que por ser un evento privado es responsabilidad de los organizadores garantizar la seguridad.

No obstante, la uniformada solicitó la cooperación de las personas para que se pueda disfrutar de la actividad sin situaciones peligrosas.

“Aunque no han efectuado la coordinación correspondiente con las autoridades, la Policía tendrá activados los recursos para atender situaciones que pudieran surgir. Hacemos un llamado a la prudencia y a la moderación para que prevalezcan las normas de sana convivencia para el disfrute de todos los asistentes”, reza el comunicado.

El artista urbano puertorriqueño, Emmanuel Gazmey Santiago, artísticamente conocido como Anuel AA, anunció a través de las redes sociales que hará una presentación musical gratis en San Juan.

“Este año voy hacer el Hiram, pero primero voy mañana a prender en fuego Monte Hatillo”, dijo el artista en la red social Instagram.

Además, añadió que “otra vez, por primera vez después de 7 años de gratis pa’ la Isla entera en un caserío antes que un estadio o el Choliseo porque las calles de Puerto Rico fueron mis primeros fanáticos, los que me hicieron y me cambiaron la vida para siempre, si no fuera por ustedes yo estaría preso o muerto”.

El artista mencionó en la publicación a artistas como Ozuna, Jhay Cortez, Nio García, Luar La L, Brytiago, entre otros, por lo que ya los seguidores han compartido sus suposiciones en los comentarios de que los artistas mencionados compartirán tarima con el cantante.