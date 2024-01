Anuel realizará presentación gratis en Puerto Rico

El artista urbano puertorriqueño, Emmanuel Gazmey Santiago, artísticamente conocido como Anuel AA, anunció a través de las redes sociales que hará una presentación musical gratis en el pueblo de Hatillo.

“Este año voy hacer el Hiram, pero primero voy mañana a prender en fuego Monte Hatillo”, dijo el artista en la red social Instagram.

A su vez, mencionó que “No todo el mundo tiene el dinero o la comodidad económicamente pa’ comprar taquillas pa’ un concierto en el Hiram o en el Choliseo. Voy hacer este ‘party’ celebrando las Navidades, Año Nuevo y Reyes”.

“Otra vez, por primera vez después de 7 años de gratis pa’ la Isla entera en un caserío antes que un estadio o el Choliseo porque las calles de Puerto Rico fueron mis primeros fanáticos, los que me hicieron y me cambiaron la vida para siempre, si no fuera por ustedes yo estaría preso o muerto”, añadió.

El artista mencionó en la publicación a artistas como Ozuna, Jhay Cortez, Nio García, Luar La L, Brytiago, entre otros, por lo que ya los seguidores han compartido sus suposiciones en los comentarios de que los artistas mencionados compartirán tarima con el cantante.

En el anuncio, Anuel aseguró a sus seguidores que estará frente a la tarima para tirarse fotos con sus fanáticos.

“El papá de Arcángel”, “Me gusta esta versión de Anuel”, “Mándale sus reyes a Catta”, “Y Badbo?”, “No sabes como ganarte el cariño de P.R”, son parte de los mensajes que ya han manifestado en los comentarios.

Esta semana, Gazmey Santiago había anticipado en las historias de Instagram que tenía un anuncio.