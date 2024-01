Así luce el crucero más grande del mundo a solo horas de su partida

Crucero Icon of The Seas de Royal Caribbean (Foto de X por la alcaldesa de Ponce)

El crucero más grande del mundo “Icon of The Seas” de la compañía Royal Caribbean se encuentra iluminando la noche de hoy con el mensaje que dice “GRACIAS PONCE”.

Las palabras las hicieron encendiendo las luces de las habitaciones.

“Desde las alturas la gratitud de la tripulación del Icon of The Seas hacia nuestra Ciudad. Este mensaje es para todos ustedes, quienes día tras día han mostrado su mejor cara para recibir al equipo de este grandioso crucero. ¡Gracias por hacer de Ponce un destino inolvidable!”, compartió la alcaldesa Marlese Sifre en su red social X (antes Twitter).

La hospitalidad en este municipio inició el 2 de enero y según se informó mañana sábado, 6 de enero a las 4:00pm se irá de la Isla. No obstante, el primer viaje comercial será el 27 de enero.

El barco partirá de PortMiami durante todo el año, con una serie de cruceros de una semana de duración hacia el Caribe y las Bahamas. Entre los destinos destacados se encuentran Cozumel, St. Maarten y St. Thomas.

Además, el “Icon of the Seas” visitará la isla privada de Royal Caribbean, Perfect Day at CocoCay, así como Puerto Plata, República Dominicana.

Según un comunicado de prensa de Royal Caribbean, el crucero cuenta con 20 cubiertas de altura, pesa 250,800 toneladas y alberga hasta 7,600 pasajeros. Igualmente, cuenta con un parque acuático para niños y adultos, campo de minigolf, siete piscinas, 15 restaurantes, bares, y más.

Otras características del Icon incluyen el nuevo AquaDome, un espacio cerrado de usos múltiples que ofrece una selección de bares y restaurantes, además de un teatro acuático y una cascada de varios niveles.