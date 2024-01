Fallece actor de la serie ´Starky y Hutch’, David Soul

El actor David Soul, conocido por su papel como el Detective Kenneth “Hutch” Hutchinson en la serie de los años 70 “Starsky y Hutch” falleció a sus 80 años, según confirmó un representante del actor a Fox News Digital.

La noticia fue anunciada por su esposa, Helen Snell, quien declaró: “David Soul, amado esposo, padre, abuelo y hermano, falleció ayer después de una valiente lucha por la vida en la compañía amorosa de su familia. Compartió muchos dones extraordinarios en el mundo como actor, cantante, narrador, artista creativo y querido amigo. Su sonrisa, risa y pasión por la vida serán recordados por muchos cuyas vidas tocó”.

Nacido en Chicago en 1943, Soul llevó una vida que lo llevó desde Berlín hasta Dakota del Sur y finalmente a la Ciudad de México, donde inició su carrera en el entretenimiento. Su incursión en el mundo del espectáculo comenzó de manera inesperada cuando un grupo de estudiantes mexicanos le regaló una guitarra y le enseñó a tocar canciones tradicionales.

Desde la llegada de esa guitarra, su camino lo llevó a actuar en una cafetería cerca de la Universidad de Minnesota, marcando el inicio de una exitosa carrera, tanto en el cine, como en televisión y hasta en el mundo de la música.

Además de su papel emblemático como Hutch en “Starsky y Hutch” de 1975 a 1979, Soul dejó su huella interpretando a Joshua Bolt en “Here Come the Brides” y como el Oficial John Davis en “Magnum Force”. Su talento también se extendió al ámbito musical, con éxitos notables como “Don’t Give Up on Us” y “Silver Lady”.

Hutch dio su ultimo adiós

El legado de Soul trasciende generaciones, y su influencia se refleja en la popularidad duradera de “Starsky y Hutch”. La serie no solo consolidó su estatus como actor destacado, sino que también generó una línea de juguetes infantiles que perduran en la memoria colectiva.

Aunque nos deja físicamente, David Soul seguirá vivo en la pantalla y en el corazón de aquellos que fueron tocados por su talento multifacético. Su legado perdurará a través de sus contribuciones a la industria del entretenimiento y el cariño de quienes lo conocieron como un ser querido, apasionado y talentoso.