Yailin queda suspendida de una de sus cuentas de Instagram

La artista dominicana, Yailin La Más Viral, anunció y lanzó su línea de jabones íntimos llamada “IntiVita la Flor”, con ello creó una cuenta en la red social Instagram para los productos. Sin embargo, le cancelaron la cuenta.

En las historias de su perfil personal indicó a sus seguidores que “por las nuevas políticas de Instagram me suspendieron la cuenta del jabón íntimo seguiremos tomando órdenes y subiendo el link aquí (de la página web)”.

Al parecer las fotografías que publicó como parte de la promoción del producto eran muy provocativas y la red tomó acción. En ellas Yailin se muestra sentada de lado desnuda en un set blanco y lo frascos de los jabones están ubicados cerca de su cuerpo.

Por otro lado, hace unos días la artista publicó un video y una foto con su hija Cattleya con un mensaje donde se despidió del año.

“Adios 2023 no me quejo de nada fuiste mi mejor año porque me diste a mi hija Cattleya, lo más hermoso y lo que más amo en mi vida! Bienvenido 2024 aquí estoy lista para ti, con actitud, positiva vivirlo mejor que ayer, afrontando los retos que se me presenten porque se que Dios estarás conmigo como siempre 🙌🏽”, resaltó.

¡Se acabó el amor! Yailin y Tekashi terminan su relación

La cantante dominicana Georgina Lulú Guillermo Díaz, mejor conocida como “Yailin La Más Viral”, y el rapero Daniel Hernández, alias “Tekashi 6ix9ine”, revelaron el miércoles que pusieron fin a su relación.

Ambos comunicaron la ruptura a través de la red social Instagram.

“Single..”, escribió Yailin. Mientras que Tekashi 69 expresó: “Al fin voy a poder estar y encontrar de nuevo la paz. Dios lo sabe todo”.

“Pa’ la gente que va crear su propia noticia falsa, la verdad es que Yai es muy celosa. Tan hermosa que es la niña, pero mucha inseguridades. Nunca pude entender. La Yai necesita mucha ayuda psicológica. Terapia”, añadió el rapero, quien además compartió una serie de videos de supuesto altercados de violencia que enfrentó cuando eran pareja.

Tras la publicación de las imágenes, la cantante publicó nuevas expresiones: “Pero si estoy tan loca, ¿por qué seguías conmigo? ¿Por qué decías que si yo te dejaba ibas a caer en depresión y no me dejabas ir. Estamos en el 2024, pasa la página. O por qué no hablas del show de la Vega que fuiste a entrarle a golpe a todo el mundo porque me fui. Tú también necesita ayuda papitooo, que aquí tamo loco too hilalta.. y dame banda mujercita”.

A finales del pasado año, los artistas protagonizaron un supuesto altercado de violencia en Miami. De acuerdo con Telemundo 51, el reporte de arresto indicó que enfrenta cargo de agresión agravada con un arma mortal, daño a la propiedad y obstrucción a la justicia.

El locutor Santiago Matías había anticipado esta reconciliación al mencionar públicamente que, “a pesar de los problemas de violencia intrafamiliar y su detención en Estados Unidos, existía la posibilidad de que la cantante se reconciliara con 6ix9ine”.

“Aveces por la vida pasamos por procesos que nos hacen mas maduros. Vamos olvidar el pasado prometo con Dios que hoy en adelante le daré lo mejor de mi , por ustedes. Nos los defraudaré”, escribió en aquel momento Yailin a través de su cuenta de Instagram.

Yailin es madre de Cattleya, la segunda hija del reguetonero puertorriqueño Emmanuel Gazmey Santiago, conocido profesionalmente como Anuel AA.