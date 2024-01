VIDEO: Crean escultura de Tekashi 6ix9ine en Cuba

El artista plástico cubano Genis Osoria Vargas, construyó una escultura a tamaño real del rapero, compositor y personalidad de las redes sociales, Daniel Hernández, mejor conocido como “Tekashi 6ix9ine”.

Osoria Vargas explicó que la estatua fue encargada por un cliente anónimo y se colocó frente a su negocio en Cuba. El joven explicó que empleó elementos como el barro, cemento, yeso, soldaduras, entre otros, para dar vida a la pieza.

Sin embargo, la instalación de la obra ha generado una intensa polémica y ha llevado a debates sobre la influencia del rapero en ese país. Algunos usuarios expresaron su descontento y sugirieron que se debería haber homenajeado a otros artistas o figuras más representativas en lugar del rapero.

No obstante, también hubo defensores de la obra que destacaron las acciones benéficas de Tekashi y la importancia de reconocer los logros más allá de las controversias personales.

Otros argumentan que la obra puede ser malinterpretada debido a la historia controvertida de Tekashi 6ix9ine. Ante estas críticas y malentendidos, Genis defendió su obra:

“Sé que se está malinterpretando el trabajo, pero lo digo sin más… Con el orgullo del mundo defiendo mi escultura y a mis colegas que trabajamos arduamente para lograr dicho resultado”, aseguró el joven.

Siguió: “Independiente de cómo se maneja Tekashi69 en su vida personal y su arte, si es pobre o no en su concepto, sus presupuestos estéticos, artísticos y conceptuales son pulverizados por su única capacidad, la de ayudar al prójimo, la de dar sin más”.

“Hemos visto a un artista del mundo urbano que regala dinero y no lo vemos en ningún otro como él lo hace. Eso habla de una persona humilde, de orígenes humildes y que realmente se supera ante la adversidad”, concluyó.

Hablan los creadores de la escultura de Tekashi 6ix9ine en un negocio privado de Bayamo 🎶#Cuba2024 #Cubanos #Cuba pic.twitter.com/ZzhsSCiI4w — Cubanet 🇨🇺 (@CubanetNoticias) January 3, 2024

¡Se acabó el amor! Yailín y Tekashi terminan su relación

La cantante dominicana Georgina Lulú Guillermo Díaz, mejor conocida como “Yailin La Más Viral”, y el rapero “Tekashi 6ix9ine”, revelaron el miércoles que pusieron fin a su relación.

Ambos comunicaron la ruptura a través de la red social Instagram.

“Single.. (soltera)”, escribió Yailín. Mientras que Tekashi 69 expresó: “Al fin voy a poder estar y encontrar de nuevo la paz. Dios lo sabe todo”.

“Pa’ la gente que va crear su propia noticia falsa, la verdad es que Yai es muy celosa. Tan hermosa que es la niña, pero mucha inseguridades. Nunca pude entender. La Yai necesita mucha ayuda psicológica. Terapia”, añadió el rapero, quien además compartió una serie de videos de supuesto altercados de violencia que enfrentó cuando eran pareja.

Tras la publicación de las imágenes, la cantante publicó nuevas expresiones: “Pero si estoy tan loca, ¿por qué seguías conmigo? ¿Por qué decías que si yo te dejaba ibas a caer en depresión y no me dejabas ir. Estamos en el 2024, pasa la página. O por qué no hablas del show de la Vega que fuiste a entrarle a golpe a todo el mundo porque me fui. Tú también necesita ayuda papito, que aquí tamo loco to’ hilalta.. y dame banda mujercita”.

A finales del pasado año, los artistas protagonizaron un supuesto altercado de violencia en Miami. De acuerdo con Telemundo 51, el reporte de arresto indicó que enfrenta cargo de agresión agravada con un arma mortal, daño a la propiedad y obstrucción a la justicia.