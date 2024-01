Muere la actriz Glynis Johns de “Mary Poppins”

ARCHIVO - Se muestra a la actriz Glynis Johns, el 11 de septiembre de 1982. Johns, una estrella de cine y teatro ganadora del premio Tony que interpretó a la madre de película clásica "Mary Poppins" y presentó al mundo la canción "Send in the Clowns" de Stephen Sondheim, falleció el jueves 4 de enero de 2024. Tenía 100 años. (Foto AP/Carlos Rene Perez) (Carlos Rene Perez/AP)

Glynis Johns, una estrella de teatro y cine ganadora del premio Tony quien actuó junto a Julie Andrews en la película clásica “Mary Poppins” y presentó al mundo la agridulce canción “Send in the Clowns” de Stephen Sondheim, ha fallecido. Tenía 100 años.

Mitch Clem, su mánager, dijo que murió el jueves en un asilo en Los Ángeles por causas naturales. “Hoy es un día triste para Hollywood”, dijo Clem. “Ella es la última de las últimas del viejo Hollywood”.

Johns era conocida por ser una perfeccionista en su profesión: precisa, analítica y obstinada. Los roles que asumió debían ser multifacéticos. Sólo sabía darlo todo.

“En lo que a mí respecta, no estoy interesada en interpretar un papel monocromático”, dijo a The Associated Press en 1990. “El objetivo de una actuación de primera clase es convertirlo en realidad. Ser real. Y tengo que darle sentido en mi propia mente para que sea real”.

El mayor triunfo de Johns fue interpretar a Desiree Armfeldt en “A Little Night Music”, por la que ganó un Tony en 1973. Sondheim escribió la exitosa canción de la obra “Send in the Clowns” para adaptarla a su distintiva voz ronca, pero Johns perdió el papel en la versión cinematográfica de 1977 protagonizada por Elizabeth Taylor.

“Me escribieron otras canciones, pero nada parecido”, dijo Johns a AP en 1990. “Es el regalo más grande que me han dado en el teatro”.

Otros que interpretaron la famosa canción de Sondheim fueron Frank Sinatra, Judy Collins, Barbra Streisand, Sarah Vaughan y Olivia Newton-John. También apareció en la segunda temporada de “Yellowjackets” en 2023, en voz de Elijah Wood.

Durante su creación, “A Little Night Music” había llegado a sus ensayos con parte del libreto y la partitura sin terminar, incluida una canción solista para Johns. El director Hal Prince sugirió que ella y su coprotagonista Len Cariou improvisaran una escena o dos para darle algunas ideas a libretista Hugh Wheeler.

“Hal dijo: ‘¿Por qué no dices simplemente lo que sientes?’”, recordó a la AP. “Cuando Len y yo hicimos eso, Hal llamó por teléfono a Steve Sondheim y le dijo: ‘Creo que será mejor que te subas a un taxi y vengas por aquí y observes lo que están haciendo porque vas a captar la idea para para la canción en solitario de Glynis”.

Johns pertenecía a la cuarta generación de una familia teatral inglesa. Su padre, Mervyn Johns, tuvo una larga carrera como actor de carácter y su madre era pianista. Nació en Pretoria, Sudáfrica, donde sus padres estaban de gira en el momento de su nacimiento.

Johns era bailarina a los 12 años y actriz a los 14 en el West End de Londres. Su papel decisivo fue el de la sirena amorosa en el título de la exitosa comedia “Miranda” de 1948.

“Yo era toda una atleta, mis músculos estaban fuertes por la danza, así que la cola estaba bien; nadé como una marsopa”, dijo a Newsday en 1998. En “The Sundowners”, de 1960, con Deborah Kerr y Robert Mitchum, fue nominada al Oscar a la mejor actriz de reparto. (Perdió ante Shirley Jones en “Elmer Gantry”).

Otros de sus papeles destacados incluyen a la madre en “Mary Poppins”, la película que presentó al público a Julie Andrews y donde cantó la conmovedora melodía “Sister Suffragette”. También protagonizó la reposición de Broadway de 1989 de “The Circle”, la comedia romántica de W. Somerset Maugham sobre el amor, el matrimonio y la fidelidad, junto a Rex Harrison y Stewart Granger.

“Me he retirado muchas veces. Mi vida personal ha precedido a mi trabajo. El teatro es sólo una parte de mi vida. Probablemente utilice mi sentido más elevado de la inteligencia, por lo que tengo que volver a ello para darme cuenta de que tengo el talento. No soy tan buena haciendo nada más”, dijo a la AP.

Para prepararse para “A Coffin in Egypt”, la obra de Horton Foote de 1998 sobre una gran dama que recuerda su vida dentro y fuera de un rancho en Texas, le pidió a Foote, nacido en Texas, que grabara una cinta corta de él mismo leyendo algunas líneas y lo usó como su entrenador.

En una reposición de “A Little Night Music” en 1991 en Los Ángeles, interpretó a Madame Armfeldt, la madre de Desiree, el papel que ella había creado. En 1963, protagonizó su propia comedia televisiva “Glynis”.

Johns vivió en todo el mundo y tuvo cuatro maridos. El primero fue el padre de su único hijo, Gareth Forwood, actor fallecido 2007.

