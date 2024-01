Acusan a Evaluna Montaner de practicar “santería” en público

La actriz y cantante venezolana, Evaluna Montaner, fue acusada por usuarios de las redes sociales de practicar “santería” en público, una religión sincrética que tiene sus raíces en África.

En un video publicado a través de TikTok, se observa a la hija del también cantante Ricardo Montaner llevando a cabo una acción que algunos han interpretado como un acto de “hechicería”.

En las imágenes, se puede ver a Evaluna junto a su esposo, el cantante Camilo, en lo que parece ser un evento artístico. La joven de 26 años fue señalada de intentar realizar un acto de “sometimiento” con saliva hacia una mujer que estaba cerca de ella, según revelaciones hechas por practicantes de la santería que indican que este gesto se utiliza con ese propósito.

Sin embargo, según lo comentado por los usuarios, no logró hacerlo porque se dio cuenta de que la estaban grabando y se retiró rápidamente. A pesar de esto, los internautas no vieron con buenos ojos este comportamiento y afirmaron que podría estar relacionado con prácticas “esotéricas”.

“El buscador dice ‘saliva para dominar’”, “Es brujería de alto nivel”, “Los que no somos brujos no le vemos nada raro, pero los brujos saben su significado”, “Cuando Evaluna hizo eso la miró muy serio”, “Si es, en La Casa de los Famosos lo hicieron y dijeron que eso era” y “Pero no que hijos cristianos”, fueron algunos de los comentarios realizados por las personas.

Evaluna revela que nunca visitó un ginecólogo durante su embarazo

Evaluna reveló en una reciente entrevista que mientras estuvo embarazada de su unigénita, Índigo, nunca visitó un ginecólogo para cuidar de su salud y la de su hija durante su proceso de gestación.

“No tuve un ginecólogo. Nadie me hizo ultrasonidos, ecografías, ni nada por el estilo”, narró Montaner al podcast “Pensándolo bien, pensábamos mal” con Stefanía Roitman y Eliane Gallero.

La también actriz catalogó su embarazo como “un acto de fe” y precisó que fue a través de una partera que ella y su esposo, el cantante colombiano Camilo, vivieron el desarrollo de su hija. Además, comentó que siempre sintió un “miedito” sobre el bienestar del bebé.

“Todo el embarazo fue completamente un acto de fe. Todo fue con una partera con la que escuchaba su corazoncito en un estetoscopio, pero nunca vi cómo iba y ni siquiera sabía si iba a ser niño o niña, contó.

“No lo vi nunca, no sabíamos si era niño o niña, obviamente había como un miedito de ‘será que todo está bien’”, agregó.

Asimismo, expuso que su mayor temor era que se cuestionaba cómo iba a “criar” a su primogénita.

“Hay miedos constantes, el mío más grande era: ‘voy a ser mamá, ¿cómo voy a criarla desde cero?, obvio tenía miedo”, sostuvo.

“Mi vida cambió al 100 por ciento, es como que estoy dedicada completamente a mantener vivo a un ser humano, pero sí siento que el tiempo que estuve en casa, me tomé 40 días sin hacer absolutamente nada y solo estar con Indi en casa (...) Eso me ayudó un montón”, dijo la venezolana.

El pasado 6 de abril de 2022, dos años después de contraer matrimonio, los intérpretes musicales dieron la bienvenida al mundo a Íngigo. El matrimonio ya había revelado que Evaluna dio a luz con una partera y que no querían saber el sexo del bebé hasta que naciera, por esa razón, escogieron un nombre “neutro”.