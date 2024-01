Telemundo transmitirá concierto de Julio César Sanabria en el CBA de Santurce

El concierto “Navidad en Bellas Artes” del trovador Julio César Sanabria será transmitido en exclusiva por Telemundo Puerto Rico este viernes, 5 de enero a las 10:30 de la noche, como un regalo al pueblo en víspera del Día de Reyes.

Los televidentes disfrutarán de momentos memorables del parrandón que protagonizó Sanabria, repleto de invitados especiales, al igual que del homenaje a los Tres Reyes Magos.

El artista, que hizo una travesía musical durante la velada por sus 43 años de trayectoria como miembro de la dinastía Sanabria que ha defendido nuestra cultura, abarrotó la Sala de Festivales Antonio Paoli del Centro de Bellas Artes (CBA) de Santurce.

Julio César vivió momentos de gran emoción, sobre todo, al rememorar que en esa misma sala durante su adolescencia cantó como invitado de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico.

”Fue un sueño hecho realidad llevarlo a la Sala de Festivales del Centro de Bellas Artes de Santurce. Todo aquel que tenga un sueño, ¡qué no lo deje, que no se quite! Que le ponga voluntad, empeño, porque tengo 43 años en la trova puertorriqueña... Simplemente tener un sueño, no abandonarlo y lograrlo fue la satisfacción más grande de mi vida como artista”, afirmó el intérprete.

Destacó que “nuestro deseo, voluntad, nuestro ímpetu fue correspondido y agradecido por el pueblo puertorriqueño que me dio la oportunidad de estar en ese escenario a casa llena. Trabajamos con un equipo que dio la milla extra”.

El espectáculo inició con la aparición en el escenario de Rodrigo Ignaxio Sanabria, unigénito de Julio César, en el tema “Aguinaldo Jíbaro”. Lleno de emoción, el menor agradeció a la multitud y dejó el show en manos del protagonista de “Navidad en Bellas Artes...”, diciendo que era un honor presentar a su “mentor, amigo y papá”, quien arrancó con un aguinaldo resaltando el valor de soñar, la importancia de la familia y la fuerza de la tradición en su vida.

Julio César Sanabria presentó el seis habanero “Mis inmortales”, en homenaje a sus maestros en la música, resaltando a su fenecido progenitor Leopoldo Sanabria y el legado de Luis Miranda “El Pico de Oro”, Tavín Pumarejo (quien le dio la primera oportunidad en televisión con apenas 11 años) y José Miguel Class “El Gallito de Manatí”, como también de otros grandes como Ramito y Odilio González.

Además, la audiencia quedó impactada con las imágenes de la vida familiar de doña Nilda Colón, matriarca de los Sanabria, que aparecieron en la pantalla, mientras sus hijos trovadores, Alfonso, Fernando y Julio César entonaban “Ahí vive la vieja mía”, con Pedrito Guzmán en el cuatro.}

“Navidad en Bellas Artes con Julio César Sanabria” tuvo como invitados al Conjunto Quisqueya, Julisa Sanabria, los Hermanos Sanabria, Plenéalo, Odilio González, John Jairo Pérez, Juan José Hernández y Luisito Vigoreaux.

Durante 26 años, el trovador ha sido devoto de la Promesa de Reyes y hasta los enaltece en sus temas, en “Navidad en Bellas Artes con Julio César Sanabria” interpretó “6 de enero” (de Edwin Colón Zayas), “Ven conmigo” (junto a Julisa Sanabria), “¡Préparate, papá!” (con Rodrigo Ignaxio, de quien dijo sentirse orgulloso y que canta desde sus tres años) y “Nuestra Espifanía”. Además, contó con la participación de los Reyes Magos de Juana Díaz.

Promesa de Reyes en Carolina

Este viernes 5 de enero, el trovador Julio César Sanabria tendrá la Promesa de Reyes, que organiza junto a sus mejores amigas, las hermanas Ángeles y Wilmarie Santoni- en la Capilla San Francisco Asís, localizada en Parque Ecuestre (Carolina), a partir de las 3:00 de la tarde.

Durante la Promesa de Reyes se invoca a Melchor, Gaspar y Baltasar rogando su intercesión para mejorar la calidad de vida de todos. Julio César interpreta aguinaldos frente al altar de los Reyes, mientras los devotos hacen un compromiso de cumplir con su promesa por la petición concedida.