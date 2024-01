Rauw Alejandro habla de su ruptura con Rosalía

El cantante puertorriqueño, Rauw Alejandro, habla finalmente de su separación con la cantante española, Rosalía, luego de varios meses de su ruptura.

Luego de estar comprometidos la pareja decidió que era mejor terminar la relación y en una entrevista con el influencer Chente Ydrach, abordó sobre el tema.

Rauw destacó que su noviazgo siempre fue muy bonito, lejos de la toxicidad de algunas relaciones pueden experimentar.

“La gente pudo ver nuestra relación y era una relación muy positiva, no era nada tóxico, era muy lindo. Y que se dirija hacia a otro lado pues no”, reveló.

El artista también habló sobre los señalamientos sobre una supuesta infidelidad.

“Los hombres ya tienen el estigma de los ‘hombres cabrones’, y no lo culpo, tenemos mala fama”, agregó.

Además, el cantante confesó que todas las críticas que recibió sí llegaron a afectarlo.

“Salieron miles de cosas y nunca había salido nada malo de mí. Cuando salió nuestra noticia, ninguno de nosotros quería decirlo y lo dijeron dejando un margen abierto. Yo siempre voy a decir lo que pasó y no quiero dejar nada a las especulaciones. Después salieron 30 noticias y frustra un poquito porque está la vida del artista y está la vida personal y todo lo que he vivido es real”, concluyó.

Así fue su historia de amor

Los cantantes hicieron oficial su noviazgo, en septiembre de 2021, durante la celebración de cumpleaños de Rosalía y desde entonces han compartido momentos juntos en las redes sociales.

En noviembre, ambos asistieron a “Los 40 Music Awards 2021″, y se dieron un beso en pleno escenario, provocando diversas reacciones entre sus fans.

Luego de que anunciaron su relación, los famosos comenzaron a presumir su amor, y los fans manifestaron toda su admiración hacia ellos.

Este 2023 dieron a conocer su compromiso, y algo que llamaba la atención era que Rosalía se mostraba muy ilusionada con la boda.

De acuerdo con el programa “Telecinco Socialité”, un amigo del intérprete de “Todo de ti”, reveló que la relación habría terminado porque la española así lo decidió, contrario a la versión que se rumoraba, de una supuesta infidelidad por parte de él.

“El equipo que está llevando a Rosalía no veía bien la relación con Rauw, sentían que la estaba ‘bajando de nivel’, que no estaba a su altura... La ven como una gran estrella, como una Kardashian, y sienten que él no está a ese nivel”, expresó la fuente.