Regresa estatua viviente del Viejo San Juan y revela planes de Miguel Romero en 2024

La llamada “estatua viviente del Viejo San Juan” regresó a la ciudad capital el pasado 31 de octubre y detalló los planes del alcalde, Miguel Romero Lugo, para el 2024.

“Año 2024, el año que viene durante la alcaldía de Miguel Romero Lugo, se pondrá en marcha la transformación arquitectónica de esta y otras Plazas de San Juan. Como parte del proyecto esperan sustituir la loza existente por una loza más grande y resistente. Modernizar el interior de las farolas con la finalidad de evitar la sobrecarga eléctrica y levantar al otro lado de la Plaza otro nuevo gazebo a beneficio de los músicos itinerantes que visitarán la Plaza”, señaló la estatua.

Johan, quien personifica a la estatua en la Plaza de Armas, aseveró en 2020 a través de sus redes sociales en que dejaría la isla luego de la victoria de Romero Lugo en las pasadas elecciones generales.

“Con mucho pesar les comunico esta decisión: les habla el ser humano, Johan, la estatua. Como otros Millenials y Generación Z vi en estas elecciones la oportunidad de cambiar el panorama tan triste y desesperanzador de nuestro País. Vi cada debate, anoté las propuestas. Han sido 10 años hermosos ocupando la Plaza. De estatua menos. He perdido la cuenta de todas las veces que me he pintado el cuerpo y cuantas personas me han visitado. Las veces que he contado la historia de la plaza; y los chistes cortos que intercalo”, lee parte del extenso escrito que colgó en su cuenta de Facebook.

“Si Miguel Romero gana esta contienda será muy difícil para mi seguir en la Plaza. La arquitecta que dirige Urbanismo es una mujer muy politizada. Ocupa su puesto desde tiempos de Santini y ha sido causante del deterioro del Viejo San Juan. Con Miguel Romero como alcalde ella estará en sus aguas. No quiero presenciar el fin de nuestro Viejo San Juan y la salida de más residentes de la Isleta”, dijo.

El artista añadió que: “Si Natal pierde: Dejaré Plaza de Armas la primera semana de enero para regresar a Puerto Rico dentro de cuatro años. Me prepararé para ser voluntario otra vez bajo el Movimiento Victoria Ciudadana. Y en ese futuro veré la oportunidad de regresar a un mejor San Juan. Esa es mi decisión final. No me olviden. Mantendría esta página para contarles mis andadas por NYC y quien sabe por cual otra ciudad”.

Con el 100 por ciento de los votos contabilizados, Romero Lugo superó a Natal Albelo por 2,232 sufragios.

El performero boricua fue arrestado en el 2017 durante las Fiestas de la Calle San Sebastián, bajo la administración de Carmen Yulín Cruz, por “desafiar” una ordenanza municipal que le prohibía realizar su arte en las fuentes de la plaza durante en estas fechas. Finalmente, el tribunal falló a su favor.