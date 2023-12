Jay Wheeler se expresa ante mensaje de Lary Over sobre la música urbana

Lary Over, quien era rapero y ahora dirigió su vida a los caminos de Dios, compartió en sus redes sociales un mensaje que ha causado revuelta en las redes sociales sobre la música urbana y la iglesia. Ante esto muchos artistas del género se han expresado y uno de ellos fue Jay Wheeler.

La publicación de Lary dice: “Iglesia Dile No al Reggaetón, al Rap, al Trap, Música Urbana, Mundana y cosas semejantes a esta”. Debajo del mismo colocó el texto bíblico de Santiago 4:4, “¡Adúlteros! [a] ¿No se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito: si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios.

El artista Jay Wheeler compartió en las historias de su red social Instagram que Dios es el que se encarga de “moldear, mejorar o cambiar” y que los ministros, predicadores, entre otros, son los que deben “educar y limpiar” a las personas.

“No anden diciendo “ustedes no quieren escuchar la verdad” cuando la verdad es que Dios es amor, estoy seguro que si Dios estuviera esperándome en la iglesia y yo llego en mi carro con reggaetón el de igual manera me deja entrar, me ama y con el tiempo si algo no está bien en mí, él se encargará de moldear, mejorar o cambiar, ustedes que tienen esos roles tan importantes en la iglesia, no espanten a la juventud con lo que ustedes le llaman “la verdad”, fueron unas de las expresiones de Wheeler

Además, añadió que “encárguense de educar, de mostrar lo hermoso que es tener a Dios en sus vidas y lo lindo que es vivir con él en el corazón... no de decirle al mundo que van para el infierno cada vez que ven algo mal”.

No obstante, aclaró que solo es su punto de vista y que “me alegra ver como Dios a trasformado a mi hermano Larry y a alguno de mis colegas, estaré orando por él y por toda la juventud”.

Otro de los artistas que se expresó fue Funky, quien por muchos años se ha dedicado al reguetón cristiano.

“Comprendo que tu experiencia con la música urbana pueda haber sido negativa y perturbadora, pero la mía fue diferente. La primera vez que entendí la magnitud del amor y perdón de Cristo fue a través de esta música que para mí es simplemente un lenguaje, un idioma [...] Aunque me sorprende que, en pleno 2024, aún existan personas con esta mentalidad, eso no me va hacer renunciar a algo que me ha permitido ver cosas grandes que Dios ha hecho. No no voy dejar que la opinión de alguien que está dando sus primeros pasos en los caminos de Dios me robe ver el fruto de lo que he sembrado con convicción, celo y temor a Dios”, sostuvo Funky en el área de los comentarios de la publiación.

También Redimi2, quien canta ese tipo de género, le comentó que “te falto incluir: No al legalismo, no al fratricidio…. Eso tienes que googlear lo, no al fanatismo religioso, no ser piedra de tropiezo, envidiar a tu hermano, no las falsas profecías etc. Lo importante es que Jesús sea predicado querido Larry”.