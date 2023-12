Brock Pierce afirma que un amigo de la familia le robó ‘directamente’ un complejo turístico cerrado en Puerto Rico

El criptoempresario y ex actor de “Mighty Ducks” Brock Pierce se quitó los guantes en una pelea legal con un magnate del transporte convicto por la propiedad de un resort W nivelado en Puerto Rico, según un artículo publicado por The New York Post.

Pierce afirma que el ex amigo de la familia “inventó un incumplimiento ficticio” para “robarle directamente” la propiedad cerrada en la isla de Vieques, según una demanda civil que Pierce presentó este mes en Puerto Rico.

En 2021, Pierce pagó 18.3 millones de dólares a través de su holding por una participación de aproximadamente el 80 por ciento en el otrora lujoso complejo, que fue devastado por el huracán María en 2017.

Pero Joseph Lipsey III obtuvo el control de la propiedad el mes pasado después de afirmar que Pierce incumplió un préstamo de 10 millones de dólares de la empresa de Lipsey, VRRRF, según la denuncia presentada el 19 de diciembre.

Pierce, presidente de la Fundación Bitcoin, está demandando para que el tribunal revoque la transferencia, dijo a The Post en una entrevista exclusiva.

“Él sabía que el hotel era como mi corazón”, dijo Pierce, quien interpretó al joven Gordon Bombay en la franquicia de películas de hockey. “Me siento tan traicionado como uno puede sentirse”.

La ex estrella infantil también busca 80 millones de dólares en daños y perjuicios, informó Bloomberg.

Lipsey, director ejecutivo de VRRRF, dijo a la publicación que la transferencia era legal y calificó las acusaciones de Pierce de “infundadas”.

Lipsey y sus abogados no respondieron a las repetidas llamadas del Post para que hicieran comentarios.

Se espera que el tribunal de Puerto Rico escuche el caso a mediados de enero, dijo Pierce a The Post el viernes.

Pierce, de 43 años, se mudó a Puerto Rico en 2017, donde construyó una cartera de bienes raíces en el Estado Libre Asociado por un valor de alrededor de $35 millones, según Bloomberg.

Lipsey, de 60 años, que dirige una empresa de transporte y logística, se mudó a Puerto Rico con su esposa, Shira, y su hijo en 2021 después de encontrarse con problemas legales en Colorado.

Él y su esposa fueron acusados de repartir cocaína y alcohol a adolescentes en su casa de Aspen. La pareja se declaró culpable de cargos menores, se retiró el cargo de cocaína y fueron sentenciados a un año de libertad condicional y servicio comunitario.

Los dos hombres forjaron una amistad en Puerto Rico, donde también vivía la madre de Pierce. También se unió al hijo de Lipsey, Joseph Lipsey IV, que tiene poco más de 20 años. Se encuentran entre los productores ejecutivos de la próxima película, “Christmas Eve in Miller’s Point”, protagonizada por Michael Cera y Elsie Fisher, que se estrenará el próximo año.

“Su esposa se hizo amiga de mi madre antes de que ella falleciera”, dijo Pierce. “Joseph vino a verme después de su muerte y me dijo que le había prometido a tu mamá que estaría allí para ayudarte”.

Esa ayuda aparentemente llegó en forma de una línea de crédito de $10 millones que la compañía de Lipsey le extendió a Pierce en octubre mientras buscaba comprar a los socios minoritarios del complejo, según su denuncia del 19 de diciembre.

Sin embargo, Lipsey se apoderó de la propiedad como garantía apenas un mes después, después de afirmar que Pierce no cumplió con el plazo para completar la transacción, una afirmación que Pierce niega.

“Dice que no le enviamos una copia de la documentación a tiempo”, dijo Pierce.

El cripto rey hippie alega que el acuerdo de préstamo le dio a Lipsey el derecho de administrar el holding que controla el hotel si incumplía, pero Lipsey necesitaba pasar por un proceso legal para transferirse el hotel a sí mismo que tomaría al menos 30 días, lo cual Pierce dice fue ignorado.

Pierce planea abrir el antiguo W bajo una nueva marca de hotel reconocida a nivel nacional a partir de 2025 y dijo que tiene alrededor de 30 trabajadores comprometidos en las renovaciones.

“Todo el mundo todavía está trabajando en la renovación del hotel”, dijo Pierce. “Pero no sé por cuánto tiempo más. Lo que hizo Lipsey es potencialmente fatal’', finalizó.