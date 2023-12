Niki López logra segunda nominación a los Premios Emmy

La revista Variety la calificó como una de las ilustradoras del momento en el 2018. En el 2020, la revista de animación, “Animation Magazine”, la destacó entre los 14 creadores emergentes de la industria de la ilustración en la edición, “Rising Stars of Animation”.

Niki López, nacida en Hato Rey, marcó historia tras ser nominada por segunda ocasión a los premios Emmy por su programa de Nickelodeon, “Santiago of the Seas”.

López pasó gran parte de su niñez en Bayamón, pero parte de su familia reside en San Germán. Los fines de semana López viajaba al Oeste para visitar a sus familiares. En estos “roadtrips” la joven alimentaba su imaginación.

“Desde chiquita siempre me iba en esos viajes de la imaginación pero siempre tenía estos personajes y estas historias en mi cabeza. […] Para ese tiempo no teníamos la distracción de un celular o un iPad, ni nada por el estilo. Lo que yo tenía como entretenimiento era mi imaginación y me iba en esos viajes y pues, lo dibujaba, porque tenía tantas ideas que quería que existieran de alguna forma”, reveló en entrevista Punto por Punto con Metro Puerto Rico.

Asimismo, aseguró que esos viajes imaginativos han sido lo constante en su vida; su pasión por ilustrar historias prevalece.

Sin embargo, todo el éxito de la creadora y productora ejecutiva de Santiago of the Seas no llegó de inmediato.

En el 2008, López se graduó de su bachillerato en Illustración del Ringling College of Art and Design que ubica en la Florida. Durante ese tiempo estaba en su apogeo la recesión y, según López, “no habían muchas oportunidades en la animación”.

Es entonces cuando decide trabajar en una agencia de publicidad. Un “buen empleo” para que pudiera “generar ideas” e “ilustrarlas”, según afirmó. Aunque, aseguró que sentía una voz en su interior que le “gritaba” que debía tomar otro rumbo.

“Llegó un punto que yo dije: ‘Ay, siento una voz dentro de mí que me está gritando: lánzate’ y eso fue lo que hice. Yo tomé ese riesgo”, confesó.

López recontó que hizo un viaje a los Estados Unidos y conoció a varios reclutadores, entre ellos, estaba un reclutador de Nickelodeon. El resto es historia.

En junio del 2010, comenzó en un internado del canal llamado “Nickternship”. No obstante, tomó dos intentos para que pudiera ser aceptada al programa.

López dio sus primeros pasos en Nickelodeon como asistente de producción en “Kun Fu Panda: Legends of Awesomeness” y, luego fue diseñadora de color en los proyectos “The Fairly Odd Parents”, “Harvey Beaks” y “Glitch Techs”.

En ese úlitmo proyecto, López decidió presentar diferentes propuestas para los ejecutivos de Nickelodeon.

No fue hasta el sexto intento que López tendría su propio “show”. Los ejecutivos le dijeron un “sí” a “Santiago of the Seas”. El programa nació por que la boricua añoraba el suelo caribeño.

“Fue como una carta de ‘homesickness’ y de cariño a la isla; mi niñez y dónde yo encontraba esa magia de estar aquí. La naturaleza, las playas, caminando por las calles del Viejo San Juan”, indicó.

El programa cuenta las historias de un pirata que quiere salvar a su isla “Encanto” y su hogar le ayuda a lograrlo con un poco de magia. Inspirado en Cofresí y un mundo mágico, Santiago of the Seas alcanzó a tener dos temporadas.

Aunque la discusión sobre una tercera temporada está bajo negociaciones aún, el programa ha sido exitoso. El impacto que ha tenido en los niños de la diáspora es sumamente significativo para López. Familias le expresan cómo el programa motivó a sus menores a adentrarse en su cultura.

“Uno de ellos me contó que los nenes no querían hablar español, no les interesaba para nada. Ellos trataban y trataban; pusieron a Santiago y, pues, tienes a un protagonista que está hablando español a veces y vive en isla Encanto, el tiene un coquí en su sombrero. De repente, los nenes están interesados porque están viendo una versión de su cultura y de su lengua, con alguien que es un héroe. Se identifican con eso: ‘ah, ¿yo también puedo ser un héroe?”, manifestó.

Con solo dos temporadas, Santiago ha recibido varias nominaciones y ganó dos premios. Dos de las nominaciones son de los premios Emmy; el año pasado Santiago fue nominado en la categoría de “Mejor Serie Preescolar Animada”. Este año, los Emmy le nominan nuevamente, en esta ocasión, bajo “Mejor Edición de sonido en una Serie Preescolar animada”.

López a veces se cuestiona si está viviendo un sueño, pero aseguró que está agradecida.

“Todo esto para mí ha sido una súper bendición y estoy muy agradecida que haya recibido ese reconocimiento. Na’ a ver qué pasa”, expresó.

Para López, esta representación latina en la mesa creativa abre paso para que las historias sean auténticas a las comunidades representadas. López reiteró que es importante que en los procesos creativos haya una voz característica del sector que se va a ilustrar, sino “otros van a contar nuestra historia”.

“Igual como hay nenes chiquitos que ven el programa y se sienten representados, creo que también es bien importante tener creativos que están haciendo un impacto en la industria […] yo, cuando era teenager en la tv no veía a nadie, ningún productor en la animación que fuera latino. Creo que es bien importante que veamos que hay gente que están logrando sus sueños en la industria, para que así podamos inspirar a otras personas a que: ‘Yo también puedo llegar ahí’”, estableció.

La agenda de López para el 2024 promete nuevos proyectos, aunque, no puede revelarlos aún. Lo que sí pudo detallar es que se encuentra en la etapa de desarrollo de un concepto con Nickelodeon que se “trata del misticismo caribeño” y no está dirigido a una audiencia preescolar.

En cuanto a las otras iniciativas, la audiencia tendrá que esperar para conocer los nuevos rumbos de la ilustradora puertorriqueña en el próximo año.

Para aquellos que deseen perseguir una carrera en animación, López aseguró que no rendirse es esencial. Al igual que los tropiezos, pues son esenciales para la formación de un artista.

Si bien es cierto que de niña su imaginación servía de entretenimiento, hoy día, son sueños concretizados. Es su carrera.

López sigue perdiéndose en caminos imaginativos; aseguró que siempre anda con su libreta y su bolígrafo para que, tan pronto llegue una idea, pueda plasmarlo. Tomando de la mano y confiando en esos viajes mágicos para crear sus historias.