Hermanos Croatto aseguran “no tenían conocimiento” sobre uso de canción de su padre en anuncio del gobierno

Los hermanos Alejandro, Mara y Hermes Croatto acudieron ayer, miércoles, a redes sociales para aclarar que no autorizaron el uso de la canción “Yo habito una tierra luz” de su padre, Tony Croatto, para un anuncio de Navidad del gobierno.

En un comunicado publicado en Facebook, los hermanos aseguraron que no “[autorizaron] el uso de esta para el anuncio” y que se enteraron “al igual que todos cuando salió el comercial”.

“Para quienes nos han preguntado sobre el uso de la canción ‘Yo habito una tierra luz’ en el anuncio de Navidad del gobierno queremos dejarles saber que no teníamos conocimiento de la utilización de la canción para esto. Lamentablemente, y por razones que ahora no vamos a profundizar, la familia no tiene control sobre esta canción, ni autorizó el uso de esta para el anuncio. Nos enteramos al igual que todos cuando salió el comercial”, expresaron.

Sin embargo, los hermanos Croatto reconocieron que la administración del gobernador, Pedro Pierluisi, “no tiene la culpa de esto”.

Según el comunicado, la familia entiende que el equipo sí solicitó autorización para usar el tema en el anuncio, pero que fue la persona que administra la canción quien dio la el permiso “sin importar el sentir de [Tony Croatto] de siempre mantenerse al margen en temas políticos”.

“Es importante resaltar que el gobierno no tiene la culpa de esto. Asumimos que hicieron acercamiento para usar la canción y la persona que la administra dijo que sí sin importar el sentir de nuestro padre de siempre mantenerse al margen en temas políticos”, concluyen.

El tema “Yo habito una tierra luz” se utilizó en el anuncio navideño del gobierno donde se utiliza el lema “Haciendo que las cosas pasen”. También fue utilizada en una campaña publicitaria de la Compañía de Turismo bajo la administración de Alejandro García Padilla denominada “La Isla Estrella”.