Estas son las diez series más descargadas ilegalmente en 2023

(Pixabay) The Last of Us fue la más pirateada

El portal de entretenimiento, noticias y cine estadounidense, Discussing Film, dio a conocer este jueves las diez series más distribuidas ilegalmente sin la autorización del titular de los derechos de autor durante este año.

Según la organización, el 2023 fue testigo de un fenómeno “recurrente” en el mundo del entretenimiento de descargas ilegales de muchas series de televisión.

En esta ocasión, la entidad presentó el listado de las más pirateadas del año, un ranking que refleja la voracidad digital de los aficionados a nivel mundial.

10. Ted Lasso: La comedia que roba corazones se posiciona en el décimo lugar. A pesar de su resonante éxito, parece que algunos espectadores prefieren el acceso rápido y gratuito a las desventuras de Ted y su equipo.

9. Gen V: Esta serie de ciencia ficción genéticamente intensa se encuentra en el noveno puesto de las más pirateadas. La fascinación por el futuro biotecnológico parece haber trascendido las barreras legales.

8. Tulsa King: El drama criminal que ha mantenido a los espectadores al borde de sus asientos se cuela en el octavo lugar de las series más pirateadas, demostrando que el crimen paga, al menos en términos de popularidad ilícita.

7. Monarch: Legacy of Monsters: La séptima posición está reservada para una serie que mezcla el terror y lo sobrenatural. Monarch: Legacy of Monsters, con su atractivo misterioso, ha conquistado no solo las pantallas legítimas sino también las sombras digitales.

6. Silo: Silo, la producción que explora los confines de la realidad virtual, ha ganado el sexto puesto en este controvertido ranking, revelando una vez más la atracción que ejercen los mundos digitales prohibidos.

5️. Secret Invasion: El quinto lugar es para la intriga de Secret Invasion. Parece que la curiosidad por descubrir quién es real y quién es un impostor ha llevado a muchos a buscar atajos digitales.

4️. Ahsoka: La popularidad del universo expandido de Star Wars no se limita a las plataformas legales. Ahsoka, la serie derivada, se encuentra en la cuarta posición de las más pirateadas.

3️. Loki: El Dios de las Mentiras se posiciona en el tercer lugar de este ranking. Loki ha demostrado que su atractivo va más allá de las líneas temporales legales.

2. The Mandalorian: El cazarrecompensas favorito de todos, junto a su adorable acompañante, ocupa el segundo lugar. Parece que la galaxia muy, muy lejana también es accesible a través de métodos menos convencionales.

1. The Last of Us: El puesto más alto es para The Last of Us, una serie que ha desatado una fiebre de descargas ilegales. Esta adaptación del famoso videojuego se corona como la serie más pirateada del 2023, demostrando que la demanda por contenido de calidad no siempre se ajusta a los límites legales.