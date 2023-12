Critican a Adamari López por “exponer” a su hija Alaïa

La actriz y presentadora de televisión puertorriqueña, Adamari López, fue criticada por sus seguidores en las redes sociales luego de publicar una serie de fotos con su hija celebrando las festividades navideñas.

A través de su perfil en Instagram, las también empresaria compartió varias imágenes en las que ambas aparecen modelando en un ambiente con temática circense y algunos elementos festivos.

“Hoy (el lunes) les deseo una hermosa celebración en familia, disfrutando de la magia de la Navidad y del nacimiento del Niño Jesús. ¡Feliz Navidad mi gente linda!”, fue parte del mensaje de la estrella boricua de 52 años.

No obstante, los cibernautas sorpresivamente no celebraron las postales, sino que criticaron a la comunicadora por el vestuario que llevó Alaïa, de ocho años. Según ellos, el traje era “muy corto” y “enseñaba de más” para ser una niña. Aparte, le pidieron “no exponerla” de esta forma y borrar las fotos.

“Cuiden de su tesoro y no la expongan a esos enfermos que muchos andan en este mundo. Esta muy pequeña para dejarla enseñar tanto”, comentó una usuaria al pie de las imágenes.

“Me encantan cómo la visten, pero este si no mucho me agradó, la verdad. Demasiado destapado. Para verse linda no se necesita mostrar más si es niña”, agregó un segundo cibernauta.

“Qué tristeza que ya desde pequeña la expongan a enseñar de más”, coincidió otro. Mientras, un cuarto dijo: “La madre por dinero expone mucho a su hija. Después se quejan cuando las critican”.

“Linda foto, pero no la expongas. Muchos depredadores”, dijo un quinto. En tanto, un sexto advirtió: “Sé que amas a tu hija, pero sin pensarlo la estás exponiendo demasiado con esa vestimenta. Hay muchos locos sueltos por ahí, ¡cuidado!”.

Ante los reproches por estas fotos, López no se ha pronunciado, pero sus fieles fanáticos la defendieron de los señalamientos asegurando que el traje era “corto” porque era de “circo”.

“Es un ajuar de circo. La vestimenta es como de trapecista”, afirmó un seguidor de López. “Si ves bien las fotos, verás que está caracterizando una niña en un circo”, la defendió otro.