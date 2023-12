“Mr. Cash” se estrena como agente de bienes raíces en Florida

Tras varios meses fuera de la escena mediática, el empresario y presentador de televisión puertorriqueño, Josué Carrión, mejor conocido como “Mr. Cash”, reveló este miércoles su nueva faceta profesional de cara al nuevo año.

Carrión, quien reside entre Estados Unidos y Puerto Rico hace varios años, confirmó que se estrenó como agente de bienes raíces licenciado en el estado de Florida.

En declaraciones escritas, el comunicador señaló que la inestabilidad de la industria, con la que se ha dado a conocer, lo hizo reflexionar en su carrera profesional, por lo que decidió tomar nuevos rumbos para diversificarse.

“Fue mi gran amigo Carlos López, un destacado corredor de bienes raíces en Florida Central, quien me motivó a dar este paso. No niego que me encanta la televisión y que no descarto volver con algún proyecto, pero esto también está relacionado a lo que me apasiona, que es ayudar a la gente. Ahora ayudaré a familias a encontrar el hogar de sus sueños”, expresó el empresario de 43 años.

El conocido presentador boricua obtuvo su licencia a principios de diciembre y ya es miembro de la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Florida.

Carrión comentó que ahora, de la mano de la agencia Resource One Realty, espera desarrollarse como un experto del mercado inmobiliario en el Estado del Sol, el segundo mercado más lucrativo de todo Estados Unidos, después de Nueva York.

“Ya tengo varios clientes pendientes esperando que regrese de mis vacaciones en enero para comenzarles a buscar su nuevo hogar en Florida Central, que es como el municipio 79 de Puerto Rico. Gracias a Dios, la gente me conoce y me he ganado su confianza a lo largo de mi carrera”, puntualizó.

Sobre si retomará en un futuro cercano la conducción en algún nuevo programa televisivo, dice que ya ha tenido varios acercamientos y que está siempre en la mejor disposición de conversar sobre cualquier proyecto, incluso con WAPA Televisión o Teleonce, donde laboró.

“Mr. Cash” quedó fuera el pasado mes de agosto del programa de juegos y entretenimiento “La Bóveda” (TeleOnce) tras el cambio de formato. El show estrenó en marzo de este mismo año, lo que marcó el regreso a la televisión de Carrión, quien había estado fuera por cinco años tras su salida del canal cuatro.