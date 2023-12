Inauguran museo en Fajardo en honor al trovador Joaquín Mouliert

El Municipio de Fajardo inauguró la “Casa Cultural Joaquín Mouliert”, un nuevo museo que busca enaltecer la vida y obra del conocido “Pitirre Fajardeño”, Don Joaquín Mouliert, y otras figuras del pueblo destacadas en las artes.

“Para mí es un privilegio reconocer al mayor exponente de la música, de la trova, en la historia de nuestro pueblo. Me siento honrado de la oportunidad que me da Dios y este pueblo de ser el alcalde en turno que pudimos crear este monumento, en vida, para Don Joaquín. Mis respetos para el gran maestro, gracias por todo lo que has hecho por nuestro pueblo, espero que con esta casa podamos honrarlo”, manifestó el alcalde, José Aníbal Meléndez Méndez.

La Casa Cultural es una estructura de dos niveles con salas completamente interactivas. En el primer nivel, al entrar a la casa, hay un monitor con la bienvenida del alcalde, en las paredes el público puede disfrutar de la historia de Fajardo, en otra sala hay un monitor que contiene una especie de guía interactiva con información de los restaurantes del pueblo, hoteles y áreas de recreación.

En el segundo nivel está la sala dedicada a la vida y obra de Don Joaquín. El público, al entrar a la sala con los pies activa una proyección donde podrá conocer la trayectoria del “Pitirre”. También podrán ver, en unas vitrinas, artículos personales de Don Joaquín como su icónico sombrero, su guitarra y varios premios que obtuvo a lo largo de su carrera que incluyen dos Agueybana en oro.

También en el segundo nivel, hay otras exposiciones que resaltan a fajardeños destacados en las artes entre ellos están: Aidita Encarnación, Pedro Rosanales, Ivonne Coll, Angelique Burgos conocida como “La Burbu”, Emilio Pacheco y Diana Méndez de Meléndez por su apoyo y defensa a las artes.

“Esta casa es un sueño que inició mi padre, Aníbal Meléndez, y sé que desde el cielo se lo está gozando. Invito a los fajardeños y a todo el público a conocerla, Joaquín no solo hizo historia por Fajardo sino también por Puerto Rico”, dijo el líder del ayuntamiento.

Conoce más sobre Joaquin Mouliert

Joaquín Mouliert cantó por más de 50 años a la cultura del país, es un destacado maestro de la trova y la música puertorriqueña, un cantautor, poeta de la patria. El “Pitirre Fajardeño” nació en el 1938, y desde los cuatro años comenzó a mostrar su amor por la música cuando ganó una competencia de décimas en su escuela. Ahí dio comienzo una larga trayectoria que lo llevó a ser reconocido a nivel internacional.

En 1956, Don Joaquín, creó el Conjunto Ecos de la Montaña, también fundó un programa radial de música típica que se difundió por la emisora fajardeña, WMDD 1480, durante 35 años. Otro logro significativo que tuvo el “Pitirre Fajardeño” fue su consagración como artistita cuando en el 1965 llevó su décima al Carnegie Hall en Estados Unidos.

Este fajardeño, también es reconocido porque formó una tradicional parranda navideña, a caballos, que se realizó en el pueblo durante 32 años. Este evento recorría los campos y las calles del pueblo al son de música típica.