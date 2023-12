Miranda Cosgrove hizo una revelación sobre su vida privada que pocos creen

La actriz Miranda Cosgrove, conocida por su papel en “Drake & Josh”, ha sorprendido a muchos al revelar detalles íntimos de su vida personal durante una entrevista en el podcast de Josh Peck.

Cosgrove, de 30 años, confesó que nunca ha estado borracha ni ha fumado, pero está abierta a la posibilidad en el futuro.

Como estrella adolescente, Cosgrove ha enfrentado diversas presiones y expectativas debido a su carrera en la actuación. Sin embargo, a pesar de esto, admitió no tener una razón específica para no haber probado el alcohol o las drogas hasta ahora.

Te recomendamos leer: Reboot de iCarly no tendrá cuarta temporada – Metro World News

Así mismo lo mencionó:

“Creo que empecé porque siempre era la conductora designada cuando salía con mis amigos, y me gustó asumir ese papel, me acostumbré y me quedé con él para siempre”

Y continuó: “Pero sí, estoy dispuesta a beber. Sigo pensando en hacerlo en algún momento... aunque tenga 30 años. Debería haberlo hecho en mi cumpleaños, a los 30″.

Relación cercana Josh Peck

A lo largo de los años, Cosgrove y Josh Peck han mantenido una estrecha relación. Peck incluso participó en el reboot de “iCarly” interpretando al nuevo representante de Carly.

Aunque un reencuentro de “Drake & Josh” no parece estar en los planes cercanos, expresó esto en una entrevista a PEOPLE:

“Estoy muy unida a Josh. Creo que es una de las mejores personas. De hecho hemos hablado de eso un poco antes, tal vez algún día hacer algo juntos”.

Reacción del público en redes sociales