Molusco a Anuel AA: “Yo soy capaz de matar por un hijo mío”

El locutor Jorge Pabón “El Molusco” reaccionó este miércoles a la “tiraera” que lanzó Anuel AA en respuesta a “El Narcan” de Arcángel.

En el tema “Arcángel Es Chota”, Anuel AA mencionó una situación que vivió el locutor y su familia el año pasado, cuando se publicó en las redes sociales un video íntimo de su hijo quien es menor de edad.

“Menciona a mi hijo, yo estoy tranquilo con mi hijo. Ocean (el hijo del locutor) está tranquilo con él. Ahí no pasa absolutamente nada. Es un suceso muy duro de la vida de hijo, de mi familia en esos momentos (...) Yo se lo dije a mi hijo en un momento dado, el internet no olvida, esto siempre te va a seguir. Depende de ti y tu madurez, de cómo nosotros trabajemos contigo y cómo tu trabajes contigo mismo, si de aquí en adelante te va a afectar”, dijo el locutor.

Sin embargo, “Molusco” admitió que él sí se sintió afectado cuando escuchó al exponente urbano mencionar a su hijo en el tema: “Anoche notamos que básicamente se hizo un buen trabajo, no le afectó. Yo creo que me afectó un poco más a mi, que lo que le puso haber afectado a él”.

“Independientemente que yo te quiera vender la película de que a mi nada me molesta (…) y cuando te tocan a tu familia, te tocan a tus hijos… Yo no soy de la calle, pero yo me atrevo a matar por un hijo mío. Yo soy capaz de matar por un hijo mío (...) No es una amenaza, es un dato”, añadió.

Los cantantes urbanos Anuel AA y Arcángel se encuentran en medio de una polémica luego de que el llamado “Duende Malvado” confirmara en una entrevista con el programa “Primer Impacto” de Univisión que no son amigos.

Molusco le contesta a Anuel por mencionar a Ocean en su tiraera “Por Mi hijo yo…”https://t.co/xAEw8BAf9O — Molusco (@Moluskein) December 21, 2023

La controversia entre ambos comenzó cuando su cuñado, el violinista y manejador de artistas, Frabián Eli Carrión, demandó a Anuel por incumplimiento de contrato tras despedirlo sin justificación. El intérprete de “Más rica que ayer”, al igual que Kendo Kaponi, alegan que Carrión malverso sus ganancias y les robó dinero.

“Yo no tengo nada que opinar sobre esa situación, yo lo que si te digo es que yo soy hermano de sangre de la esposa de Frabián y soy el tío de las hijas de Frabián. Es mi responsabilidad velar por la seguridad de ellos. Para buen entendedor, pocas palabras bastan”, dijo Austin Santos, nombre de pila de Arcángel, quien contó que su familia tuvo que mudarse de Miami porque temen por su seguridad tras un alegado incidente que tuvieron con Anuel.

“Tampoco soy su enemigo, tampoco le deseo mal porque ese no es mi súper poder, ese no es el especial mío, no es el odio, el especial mío es el amor de verdad y la buena vibra”, añadió.

Luego de la publicación de la entrevista por parte del programa televisivo, Anuel acudió a sus redes sociales para burlarse de las declaraciones de Arcángel.

“Aquí practicando la pose pa´ cuando Arca me meta preso”, escribió Anuel junto a una imagen que publicó en sus historias de Instagram. Acto seguido, Austin también acudió a la red social para responderle que no discutía con “títeres pela´os” y menos con gente que no tiene “credibilidad callejera”.

“Mañana concierto sold out en Washington D.C. y tu Arcángel esperando que Bad Bunny te monte en una canción o te invite para un concierto para poder revivir tu carrera. Y tú que esperas pacientemente mamándoselo en todas las entrevistas. Tranquilo que ya mismito te lleva pal dealer brother. Tu álbum salió y nadie se dio cuenta. Eso lo ponen en la calma nada más cuando tú llegas para que no te sientas mal”, escribió en un post de Instagram.