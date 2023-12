Manuel Turizo desata polémica tras besar a su madre en la boca

Durante el día de ayer, miércoles, se desató una polémica en redes sociales, luego de que el cantante colombiano Manuel Turizo compartiera una foto con su madre, Diana Marcela Zapata.

En la imagen, se observa al cantante y a su madre en un avión privado. Marcela Zapata tiene al artista agarrado con sus manos de la cara, mientras se dan un beso en los labios.

“Por fin en casa”, escribió Turizo.

La imagen ha desatado polémica entre sus seguidores, quienes no duraron en pronunciarse al respecto.

“¿Por qué normalizan los besos en la boca con los padres?”, “¿Es su mama? Cómo se va a besar con su mama”, “Que extraño que bese así a su mamá”, “¿Por qué se chapan a las madres? Psicólogo urgente”, son solo algunos de los comentarios

También hubo quienes salieron en defensa del colombiano. “Mis hijos de 19 y 16 años me dan un pico cuándo llegan a casa, al igual que a su papá, todo está en la mentalidad enferma que lleves”, “Cada país tiene su cultura y cada familia también, que lo que la gente se cree para criticar y decir que es lo correcto y que no, gente cómprense una vida y dejen de tirar hate”, “Mi hijo de 11 también me besa en la boca y espero que lo siga haciendo muchos años más, un beso fraternal, exactamente igual que cuando se lo doy en la frente o en la nariz, no se porque se tiene que sexualizar todo, vosotros con vuestros comentarios provocáis que se vea como algo “sucio o inapropiado” cuando es lo más natural y verdadero del mundo el beso de una madre”.

Recientemente Manuel Turizo actuó en los Premios Billboard de la Música Latina con Marshmello en la canción “El Merengue”.