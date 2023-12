El País de las Maravillas Invernal de “Santa Claus” vuelve a Nueva York con una experiencia navideña de altura

Creada por Bucket Listers, la experiencia totalmente inmersiva está basada en la serie original de Disney+ “The Santa Clauses”. El País de las Maravillas acaba de tomar The Rooftop at Pier 17, trayendo a Nueva York el cuartel general definitivo de Santa Clauses como nadie lo ha visto antes.

Guiados por Betty, la elfa jefa, los visitantes llegan al Polo Norte caminando por el pasillo de Papá Noel bordeado de bastones de caramelo y luego al salón de Papá Noel, lleno de acogedoras zonas para hacerse fotos navideñas. Los visitantes también podrán ver el árbol de Navidad gigante, el trineo de Papá Noel y el Taller de Papá Noel, o llenar sus calcetines en el candy bar de la Sra. Claus.

Este año, la experiencia también contará con la única pista de patinaje sobre hielo en la azotea de Manhattan además de la visita de Papá Noel los fines de semana.

Para entrar en calor durante la visita, los huéspedes pueden visitar la Gingerbread House, un bar interior/exterior que ofrece delicias de temporada, cócteles y mocktails como chocolate caliente, ponche de huevo “naughty-or-nice”, ponche caliente navideño, vino caliente y mucho más, así como el brunch de Papá Noel los sábados y domingos. Los huéspedes también pueden reservar cabañas privadas y semiprivadas con calefacción y TV antes de su visita.

The Rooftop at Pier 17 se encuentra en el número 89 de South St. La experiencia estará abierta de 11:00 a.m. a 7:00 p.m. todos los días hasta el 5 de enero de 2024, y Papá Noel aparecerá los días 22, 23 y 24 de diciembre.

Se trata de una actividad primaria al aire libre, así que asegúrese de ir bien abrigado. La experiencia está abierta a todas las edades.