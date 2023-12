Anuel AA continúa los ataques contra Molusco y su hijo

A pesar de que el locutor Jorge Pabón “Molusco” realizó una advertencia al exponente urbano Anuel AA a través de su programa de radio, luego de que este mencionara a su hijo Ocean Pabón en un tema “tiraera” a Arcángel el artista ha continuado los ataques en las redes sociales.

Fue a través de su Instagram, que Anuel AA, compartió una fotografía donde aparece Molusco en un baño completamente desnudo.

“Mera @eleaeldominio ya sabemos de dónde vienen las malas mañas. Dicen que los hijos pagan los pecados de los padres”, lee la publicación realizada por Anuel AA en su Instagram.

El exponente urbano también mencionó al hijo del comunicador en el tema “Arcángel es chota”. Donde alega que el video íntimo del joven cuando era menor de edad era dirigido al hijo del exponente urbano Arcángel. Cabe destacar que en este tipo de dinámicas de “tiraeras urbanas”, se lanzan este tipo de ataques con alegaciones que no necesariamente son ciertas.

Anuel AA en Instagram

Precisamente, en horas de la tarde del miércoles, Pabón en su programa “Molusco y los Reyes de la Punta” aseguró que su hijo tomó con humor que lo mencionaran en la tiraera entre Anuel AA y Arcángel. Sin embargo, el locutor aseguró que haría lo que fuera por defender a su hijo.

“Menciona a mi hijo, yo estoy tranquilo con mi hijo. Ocean (el hijo del locutor) está tranquilo con él. Ahí no pasa absolutamente nada. Es un suceso muy duro de la vida de hijo, de mi familia en esos momentos (...) Yo se lo dije a mi hijo en un momento dado, el internet no olvida, esto siempre te va a seguir. Depende de ti y tu madurez, de cómo nosotros trabajemos contigo y cómo tu trabajes contigo mismo, si de aquí en adelante te va a afectar”, dijo el locutor.

“Independientemente que yo te quiera vender la película de que a mi nada me molesta (…) y cuando te tocan a tu familia, te tocan a tus hijos… Yo no soy de la calle, pero yo me atrevo a matar por un hijo mío. Yo soy capaz de matar por un hijo mío (...) No es una amenaza, es un dato”, añadió.

Hasta el momento, los exponentes urbanos Anuel AA y Arcángel se han dedicado dos temas de tiraeras en una guerra que comenzó tras unos comentarios de Anuel AA y posteriormente el tema “Feliz Navidad 8″ de Arcángel.