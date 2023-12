Bad Gyal critica cobertura mediática tras negarse a perrear con Rauw Alejandro en el Choli

La cantante española, Bad Gyal, arremetió contra los medios de comunicación a través de sus redes sociales luego de la cobertura mediática que brindaron tras negarse a “perrear” con Rauw Alejandro durante el cierre de su gira musical “Saturno” en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot (Choliseo), donde celebró el espectáculo “Club Saturno: el último party”.

Durante el evento, el exponente urbano boricua se le pegó para bailar, a lo que la catalana respondió: “Yo voy a hacer lo que me toca, que es cantar”. Acto seguido, el carolinense le dijo a los presentes: “Yo quería perrear con Bad Gyal, pero ella estaba como que tímida. Yo no sé. Yo ando soltero mami, ¿y tú?”. Finalmente, Rauw se le acercó por el área del cuello provocando que la artista se bajara de la tarima.

“Quiero aclarar que no estoy de acuerdo en cómo están planteando algunos medios lo que pasó en el Choli. Perrear con alguien no me parece nada del otro mundo, pero precisamente quise evitar pegarme demasiado a Rauw porque sé cómo es determinada prensa y determinada gente en redes sociales”, escribió Alba Farelo, nombre de pila de la española, en una historia de Instagram.

Bad Gyal comentó además que no quería que comenzaran a desatarse rumores de una relación amorosa, ni “chismes” falsos sobre ellos.

“Sé que seguramente se me hubiera relacionado con él de otra manera cuando sólo somos amigos y compañeros de trabajo y también sé que se hubiera generado una polémica innecesaria. Soy consciente de ello y sé que en el caso de haber perreado con él siendo una persona pública se hubieran generado muchos chismes falsos”, compartió.

La intérprete de “Chulo” puntualizó que está segura que los mismos medios de comunicación que hicieron eco de una “denuncia feminista” serían los mismos que estarían atacándola si hubiera accedido a “perrear” con el cantante puertorriqueño. Asimismo, exhortó a la prensa a dejar el “sensacionalismo” a un lado ya que le colocan mucha presión a los artistas.

“Lo he pasado súper bien estos días. Rauw y su equipo (de trabajo) nos han tratado de lujo y nos han hecho pasarlo muy bien y sentirnos muy cómodos a mí y a mi equipo”, recalcó.

Raúl Alejandro Ocasio Ruiz, nombre real del también compositor, paralelamente le envió un mensaje a los medios noticiosos y creadores de contenido en España por sus plataformas digitales.

“A la prensa de España y a los tiktokers dejen de estar inventándose tanta mierda, que Alba y yo somos amigos y compañeros de trabajo, y aquí hay mucho respeto y admiración”, sostuvo.

“Hacemos música HP y lo que hacemos en tarima es un show (busquen el significado) entretenimiento para ustedes! Fueron dos noches juntos en tarima y vendrán muchas más”, agregó Ocasio Ruiz.