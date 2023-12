Wisin pide disculpas por comentario sobre los músicos

El exponente urbano Juan Luis Morera, mejor conocido como Wisin, reaccionó a un video que se ha hecho viral en las redes sociales sobre unas expresiones que realizó sobre los músicos, específicamente los pianistas.

Wisin se refiere a un video que se ha viralizado específicamente en la red social TikTok donde se corta una parte de una entrevista que realizó con el comunicador y expromotor del género urbano Mario VI donde dice que no todas las personas que toquen instrumentos como el piano han hecho éxitos.

“Dije un comentario que no toco el que toca un instrumento musical, específicamente el piano es productor, parte de mi equipo de trabajo me dijo que ese comentario le estuvo malo a varias personas y de ahí me han llamado varios amigos músicos. Quise hace este video para pedirle disculpas a todas las personas, a veces el orgullo es un veneno que tratamos de dárselo a los demás pero terminamos bebiéndolo nosotros mismos”, expresó el exponente urbano quien aseguró que el video se salió de contexto.

El exponente urbano invitó a todas las personas que han compartido el video que no fomenten el odio y aseguró que él no es “pro reggeaton” sino “pro música”. Este recordó que ha trabajado con grandes exponentes de la industria como Franco De Vita.

Wisin también pidió que las personas comiencen a fomentar la tolerancia y específicamente a las páginas que se dedican a publicar sobre el género urbano que no creen bandos entre los músicos.

En los pasados días también han generado controversia los comentarios del vocalista de la banda Maná, Fher, quien atacó a los exponentes del género urbano.

Wisin, también compartió que en el día de hoy está de cumpleaños y se mostró complacido por celebrar 44 navidades en salud y ahora junto a su familia, específicamente su esposa y sus hijos.